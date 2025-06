Több kérdést is nekiszegezett Karácsony Gergelynek és a Tisza Pártnak Szentkirályi Alexandra a Pride-parádéval kapcsolatban

Facebook-videóban üzent Karácsony Gergelynek és a Tisza Pártnak Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője a június 28-ra tervezett Pride-parádé miatt. A videó mellé Szentkirályi Alexandra azt írta, „felnőtt emberek szexualitásának gyerekek előtt, a nyílt utcán semmi keresnivalója”, egyúttal javasoljuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés ne engedélyezze a Pride megtartását önkormányzati eseményként.

„Most akkor melyik főpride-mester úr? Mi pénzt nem költünk rá. Ilyen rendezvény nyilván belekerül pár millió forintba” – szegezi neki a videó elején Karácsony Gergelynek Szentkirályi Alexandra. Szerinte a főpolgármestert 3,5 millió forintért tartják a budapestiek azért, hogy a város ügyeivel foglalkozzon. „A hivatal dolgozói vagy éppen az ön kommunikációs csapata, akik a Pride-on dolgoznak, ők sem ingyen dolgoznak.”

„Ráadásul Budapest utcáin sem ingyen takarítanának ki egy Pride után”

– fejtette ki, majd azzal folytatta: „abban is biztos vagyok, hogy nem gyalog ment ki Brüsszelbe vagy Bécsbe pride-ozni. Nemde? És most még tényleg képes pénzért kalapozni, és azt várja el, hogy a budapestiek fejenként több ezer forintért finanszírozzák a Pride-ot?” – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. „Ha fontos nektek a Pride, csak néhány ezer forinttal is, de támogassátok. A csődben lévő fővárosnak egyébként is rengeteg fontosabb dolga lenne, minthogy egy Pride-ot szervezzen.”

„És ezenkívül azt gondolom – ahogy sok budapesti is –, hogy gyerekek előtt semmi keresnivalója a nyílt szexualitásnak az utcán”

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond a 28. Budapest Pride-on 2023. július 15-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)