Reagált az SZTE, visszautasították Magyar Péterék szentesi kórházban tanúsított eljárását

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és az általa fenntartott Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum visszautasítja azt az eljárást, amellyel hétfőn Magyar Péter és Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői előzetes bejelentkezés nélkül, mintegy húszfős sajtós stábbal, a betegellátást és a betegbiztonságot veszélyeztetve megjelentek az intézményben – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t.

A közlemény szerint a politikusok európai parlamenti képviselői státuszukra hivatkozva, védőöltözet nélkül, utcai ruhában „berontottak” egy sebészeti, majd egy urológiai műtőbe, ezt követően a krónikus belgyógyászati osztályra. A szintén utcai ruhában velük tartó sajtós stábok forgatási engedéllyel nem rendelkeztek, az egyetem munkatársainak többszöri felszólítása ellenére is követték a képviselőket és több kamerával forgattak.

Az egyetem saját őrző-védő szolgálata, valamint a jelen lévő szakszemélyzet nem akadályozta meg a képviselőket és kíséretüket e tevékenységükben, elkerülendő azt, hogy tettlegességre is hivatkozhassanak, így a betegjogokat és személyiségi jogokat sértő eljárásokat sem akadályozta meg, de a szükséges lépéseket a későbbi várható hasonló cselekmények elkerülése érdekében megteszik. A kórház nem minden műtőjét újították már fel, szerencsére a zsiliprendszerrel védett műtőkbe, ahol betegellátást folyt, a „delegáció” nem hatolt be – tartalmazza a közlemény.

A tájékoztatás szerint az intézmény előzetes bejelentkezéssel mind az EP-képviselőket, mind a sajtó munkatársait készséggel fogadja, de az ilyen, a betegjogokat figyelmen kívül hagyó és a betegbiztonságot veszélyeztető eljárást az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja határozottan visszautasítja.

Az SZTE sajtóhírekre reagálva leszögezte, hogy a Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum ellátáshoz szükséges minden – így természetesen a műtéti tevékenységekre is vonatkozó – működési engedéllyel rendelkezik. Az SZTE egy két éve elfogadott klímatelepítési terv szerint halad az egészségügyi terek klimatizálásával, évi mintegy 200 millió forintot fordítva erre. Szentesen az áramhálózat fejlesztése is szerepel a tervekben, ennek következő lépése a klimatizálás bővítése is.

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egységeiben a légkondicionált helyiségek aránya 66,47 százalékos, míg a szentesi kórházban ugyanez az arány alacsonyabb: 38,55 százalék. A nyári időszakban árnyékoló függönyök alkalmazásával, szükség esetén ventilátorok használatával, a megfelelő folyadékpótlás biztosításával javítanak a betegek közérzetén.

Az SZTE a 2023-ban átvett szentesi kórház infrastruktúráját is folyamatosan fejleszti, jelenleg a teljes fűtési rendszer megújítása zajlik. Egymást követik a felújítások, az állagmegóvás, illetve az eszközfejlesztések. Emellett a többi közt jelentős informatikai beruházás és fejlesztés zajlott a radiológián, bevezették a járóbeteg-irányítás támogató rendszert, a betegre szabott, elektronikus gyógyszerelést, modernizálták a szájsebészeti ambulanciát, az onkológián lerövidítették a betegutakat – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)