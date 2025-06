„Nem hallgatjuk el a problémákat” – a magyar egészségügyről vitázott Takács Péter államtitkár a Tisza Párt szakpolitikusával

Számos eredményt értünk el a béremelések, digitalizáció és kórházfelújítás terén és elkötelezettek vagyunk amellett,hogy a magyar betegek az elérhető legjobb terápiához férjenek hozzá, méltó infrastruktúrális körülmények között – fejtette ki Takács Péter egészségügyi államtitkár az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, ahol Kulja András a Tisza Párt szakpolitikusa volt a vitapartnere.

A magyar egészségügy állapota került terítékre hétfő este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, amelyben Takács Péter egészségügyi államtitkár, valamint Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, egészségügyi szakpolitikusa ütköztették nézeteiket az ágazatot érintő problémákat és kihívásokat illetően. A műsor elején az egészségügy finanszírozása került szóba,

Kulja András szakmai megközelítés helyett kormánykritikus megjegyzésekkel vetette magát az eszmecserébe,

majd úgy fogalmazott:

„Ön ma Orbán Viktort képviseli.”

„Büszkén fogom tenni” – reagált az egészségügyi államtitkár, aki leszögezte, hogy a kormány nem menekül a vita elől.

„Most is itt vagyok” – tette hozzá az államtitkár, aki azt is felidézte, hogy tizenhárom időpontot ajánlott fel a csatornának a vita rendezésére.

Kulja András elmondta, hogy számos olyan levelet kaptak , amelyben

az emberek arra panaszkodnak, hogy hozzátartozóik mennyit szenvednek a magyar kórházakban.

A Tisza Párt szakpolitikusa arról beszélt, hogy amíg a kormányzatnak a beteg csak egy adat egy Excel-táblában, pártja betegközpontú, emberséges egészségügyet szeretne teremteni. Az ellenzéki politikus szerint a kormány háborúval riogat, miközben nap mint nap emberek halnak meg a magyar kórházakban. Kulja András az államtitkár szemére vetette, hogy nem dolgozott gyakorló orvosként, szemben vele, aki igen. Takács Péter cáfolta Kulja állítását és emlékeztetett rá, hogy ő korábban egészségügyi intézményvezetőként és igazságügyi orvos-szakértőként is dolgozott. Az államtitkár felidézte, hogy

a kormányzat 2015 óta három és félszeresére emelte a magyar egészségügy rendelkezésére álló forrást

Hangsúlyozta, hogy ilyen mértékű forrásemelés egyik kormány idejében sem történt korábban. Emlékeztetett arra is, hogy 2015-ben 175 ezer forint volt a szakdolgozók nettó átlagkeresete most pedig 450 ezer forint fölött van. „Az orvosok átlagkeresete tíz évvel ezelőtt 330 ezer forint volt, most pedig meghaladja a 3 millió forintot. Ezek azért impozáns számok” – hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint a Tisza politikusa a várólistákról, kórházi szobák klimatizáltságáról is csúsztató statisztikákat állít elő álcivil szervezetekkel, majd ezekre hivatkozik.

„Tudom, hogy nem szereti a számokat, képviselő úr, mert azok a tényeket mutatják meg” – mondta Takács Péter, aki szerint

nincs olyan ország, amelynek az egészségügyi minisztere azt mondhatná, hogy minden rendben van.

Az államtitkár rámutatott, hogy az ellenzék részéről toposzként el gyakran el szokott hangozni, hogy a kormányzat szerint minden renden van az egészségügyben.

„Ha tudnak tőlem mutatni egy ilyen nyilatkozatot, meghívom önöket egy fagyira” – szúrt oda vitapartnerének az államtitkár, aki szerint a beszélgetés során a konstruktív tényfeltárás és szakmai helyzetértékelés helyett csak „a korábban megszokott hazugságdömpinget és személyeskedést hangoztatta a Tisza képviselője”, aki hetek óta dezinformációs kampányt folytat, és nem érdeke a magyar egészségügyi rendszer problémáinak a megoldása, csak a nemzeti kormány lejáratásában érdekelt. Takács Péter felidézte azt is, hogy

a Tisza Párt egyik EP-képviselője „örvendezett”, hogy 50 kórház felújítására nem került sor.

„Nem hallgatjuk el a problémákat, azonosítjuk a problémákat, tervszerűen haladunk azok megoldásában” – húzta alá az államtitkár, aki arra is emlékeztetett, hogy a kormány nyitott a párbeszédre, a tárca számos olyan szakmai rendezvényen részt vett, ahol az ellenzékhez tartozó szakpolitikusok is jelen voltak, ám Kulja András nem ment el egyetlen ilyen eseményre sem.

A személyeskedéstől sem mentes televíziós beszélgetés során Takács Péter kiemelte, hogy Kulja András főnökéhez hasonlóan „gátlástalanul beleáll, abba, aki neki nem tetsző véleményt fogalmaz meg.”

„Emlékezzünk rá, hogy egy évvel ezelőtt azért kampányolt, hogy az emberek ne a Heim Pál kórháznak ajánlják fel az adójuk 1 százalékát” – idézte fel Takács Péter.

Az államtitkár kiemelte, hogy a magyar kormány szembenéz a problémákkal, nem állítják, hogy az egészségügyi rendszer hibátlan lenne, de minden egyes napon azért dolgoznak, hogy valamennyi területen előre lépés történjen.

„Számos eredményt értünk el a béremelések, digitalizáció és kórházfelújítás terén

és elkötelezettek vagyunk amellett,hogy a magyar betegek az elérhető legjobb terápiához férjenek hozzá, méltó infrastruktúrális körülmények között” – mutatott rá az államtitkár.

Mint mondta, Magyarországon a pályakezdő egészségügyi szakemberek bére is jelentősen emelkedett, jó példa erre a szakvizsgával még nem rendelkező Kulja András esete, aki nagyjából 1.700.000 forintos bruttó havi keresettel rendelkezett, mielőtt otthagyta volna az orvosi pályát és Magyar Péter oldalán kezdett politizálni.

Így keresett Kulja András rezidensként

Kulja András rezidensként szakorvosképzésben vett részt 2016 szeptemberétől 2023 májusáig. A jogszabály szerint a rezidens köteles a támogatott szakképzése megkezdésének időpontjától számítva az egyes szakképesítések képzési követelményeit meghatározó rendeletben meghatározott képzési idő leteltét követő három éven belül szakvizsgát szerezni. Ez az idő Kulja András esetében 2026. májusában lejár, ha nem szerez szakvizsgát, a rezidens ösztöndíj és a rezidens támogatás vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége keletkezik majd – számolt be a Mandiner.

A portál által közétett adatok szerint a kezdő orvosok havi bruttó alapbére – szakvizsga nélkül – az alábbiak szerint alakult az elmúlt években:

2010. január: 129 500 Ft.,

2018. január: 255 320 Ft.,

2020. október: 255 320 Ft.,

2021. január: 381 486 Ft.,

2022. január: 619 053 Ft.,

2023. január: 687 837 Ft.

Hozzátették, hogy ez kiegészülhet alapbéren kívül járó illetménykiegészítési elemekkel (például ügyeleti díj, munkáltatói döntésen alapuló díj, önként vállalt túlmunka, sürgősségi pótlék). Ez a rezidens alapbérének 45-50 százalékára tehető.

A Rezidens ösztöndíj – összesen 14.807.943 forint, ami havonta körülbelül 200.000 forintot jelentett a képzési időszakban a Tisza EP-képviselőjének.

Kulja András az Országos Kórházi Főigazgatósággal (OKFŐ) szakértői szerződésben állt, ami összesen 6.665.000 forintot tett ki

(15 és fél hónapon keresztül havi 430.000 forint szakértői díjban részesült).

Ezen felül a képzési időszakban mintegy 46 ezer forint rezidens támogatásban is részesült, ez alanyi jogon jár az ösztöndíjon felül. Ez a támogatás összesen 3.884.355 forintot jelentett Kulja Andrásnak. .A Mandiner kiemelte, hogy Kulja András bruttó havi munkabére körülbelül 1.000.000 – 1.100.000 forint körül lehetett. Ehhez jött a rezidens ösztöndíj (200.000 Ft.) és az OKFŐ-s szerződés (430.000 Ft..) Így a havi bruttó keresete nagyságrendileg 1.700.000 forint körül volt, amikor otthagyta az orvosi pályát Magyar Péter hívására.

Az egészségügyi államtitkár és a Tisza szakpolitikusának vitáját több közszereplő is kommentálta a közösségi médiában. Menczer Tamás szerint

Takács Péter KO-val győzte le Magyar Péter emberét,

Kocsis Máté pedig úgy vélekedett, hogy az államtitkár felmosta a padlót Magyar Péter hasonmásával.

Magyar Péter azonban megdicsérte az orvosi pályát politikai karrierje cserélő párttársát.

„Szép volt, András! Lépésről lépésre…” – írta bejegyzésében Magyar Péter.

