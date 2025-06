Bajban a Tisza Párt online gépezete, saját aktivistájuk szivárogtatta ki az adatokat

A jelek szerint belső szivárogtatás okozhatta a Tisza Párt internetes aktivistáinak listája körüli botrányát. Miközben Magyar Péter hekkertámadásról beszél, az Index információi szerint valójában saját tagjuk töltötte le és juttatta ki az adatokat. Az eset különösen érzékenyen érinti az ellenzéki pártot, ahol a Fidesz Harcosok Klubjához hasonló kampánycsapat felépítésén dolgoztak. A történtek óriási felháborodást keltettek, valamint a párt aktivistáinak bizalma is megingott.

A Tisza Párt belső köreiből szivárogtathatták ki az aktivistalistát, amely a napokban került nyilvánosságra – tudta meg az Index.

A dokumentum óriási felháborodást okozott a párt szimpatizánsainak körében, ugyanis a minősítő jelzők mellett a személyes adatok is kikerültek. Vannak olyan aktivisták, akiket Magyar Péterék piásnak, alkesznek, okoskodónak vagy emberileg alkalmatlannak tituláltak.

A Tisza Párt elnökének állításával szemben a kiszivárgott adatokat nem a kormány szerezte meg „titkosszolgálati módszerekkel”.

Az Index szerint belső szivárogtatás történt, és úgy tudják, hogy

egy belépési jogosultsággal rendelkező tiszás tag töltötte le az adatokat a párt által működtetett Discord-szerverről.

A botrány különösen rosszkor érte a Tisza Pártot, hiszen éppen most szervezték volna az új online közösségépítő csapatukat. Céljuk a Fidesz Harcosok Klubja ellensúlyozása lett volna a közösségi médiában.

A leendő tagokat arra biztatták, hogy hozzanak létre álprofilokat, sőt, orosz oldalakról származó képeket is felhasználásra ajánlottak, hogy csökkentsék a lebukás kockázatát.

Az Index egy olyan képernyőfotót is közzétett, amely cáfolja a Tisza hivatalos álláspontját, miszerint az önkéntesek „nem építenek álprofilokat”, és nem kapnak központi utasításokat. A Tisza Párt online közösségépítő csapatába belépőknek kiküldött üzenetben hangsúlyozzák, hogy az újonnan csatlakozók „tevékenységüket akár névtelenül is végezhetik.”

A belső zavarokat tovább erősíti, hogy a párt egyik fontos online csatornáját, a Discord-szerverüket is be kellett zárniuk. A portál szerint az adatszivárgási botrány komoly feszültséget keltett a tisztás aktivisták körében, miközben a kampányolásban is többen elbizonytalanodtak.

Úgy tudják, hogy a korábban létrehozott Visszhang nevű online csoportból sokan kiléptek, még annak ellenére is, hogy az adminok „orosz lejárató akcióra” hivatkozva próbálták csillapítani a kedélyeket.

Egyelőre kérdéses, mekkora károkat okoz hosszú távon a Tisza Pártnak a támogatók megingott bizalma. A Tisza országos jelenléte és beágyazottsága ugyanis még mindig nem éri el a pártvezetés által kitűzött célokat.

