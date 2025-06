Véghajrához érkezett a Voks 2025: ma éjfélig lehet szavazni Ukrajna uniós csatlakozásáról

Péntek éjfélkor zárul a Voks 2025, amelyben a magyarok arról mondhatnak véleményt, szeretnék-e, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozzon az Európai Unióhoz. A konzultációt már több mint kétmillióan töltötték ki. Pálfalvi Milán szerint a Tisza Párt saját „felmérése” nem hasonlítható a Voks 2025-höz. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában ismét részvételre buzdított.

Június 20-ig lehet részt venni a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson, vagyis a válaszadók péntek éjfélig dönthetnek arról, hogy támogatják-e Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A voksolást a kormány indította útjára, miután Orbán Viktor miniszterelnök március elején, egy brüsszeli EU-csúcson bejelentette, hogy véleménynyilvánító szavazást kezdeményez az ügyben.

A kormány álláspontja szerint Ukrajna gyorsított felvétele számos kockázatot hordoz magában. Mint fogalmaztak, „Ukrajna felvétele pénzügyi csődöt jelentene az unió számára és elsősorban Magyarország és a közép-európai régió számára lenne előnytelen.” A magyar gazdák elesnének a mezőgazdasági támogatásoktól, a háború biztonsági kockázatokat jelentene, és veszélyeztetné a munkaerőpiacot, az egészségügyi és a nyugdíjrendszert.

A Voks 2025-el párhuzamosan Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is elindította a „Nemzet Hangja” nevű kérdőívét, amelyet pártja népszavazásnak nevezett, azonban jogilag nem számít annak.

A párt közlése szerint 1,1 millióan töltötték ki a kérdőívet, és alig több mint 58 százalékuk támogatta Ukrajna uniós tagságát. A kormányzati konzultációt ezzel szemben már több mint kétmillióan küldték vissza, vagyis legalább kétszer annyian vettek részt rajta, mint a Tisza által meghirdetett akcióban.

Mégis, több nemzetközi médium és maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is Magyar Péter szavazására hivatkozva állította, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

A kormány szerint azonban ez félrevezető.

„A Voks 2025 és a Tisza Párt „felmérése” nem hasonlítható össze. Az egyik egy jogilag és szakmai módszertan alapján is támadhatatlan demokratikus eszköz a megszokott rend szerint, ez a Voks 2025. A másik pedig egy több sebből vérző próbálkozás a Tisza Párt részéről azért, hogy valamifajta eredményszerűséget mutathasson fel a megrendelőinek, hogy lám-lám, a tiszások Ukrajna érdeke mellett állnak” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője.

Pálfalvi Milán úgy látja, „Magyar Péter Brüsszel embere, Brüsszel pedig tévesen azt hiszi, hogy Ukrajna a politikai mentsvára. A valóság ezzel szemben az, hogy a jelenlegi brüsszeli politikának éppen a veszte lesz Magyar Péter és Ukrajna is.”

A Nézőpont Intézet több alkalommal is mért közvéleményt Ukrajna EU-tagságáról, és legutóbbi kutatásuk szerint az elutasítottság emelkedik: „62-ről 67 százalékra emelkedett az ukrán EU-tagságot elutasítók és 29-ről 23 százalékra csökkent a támogatók aránya.”„A Voks 2025 véleménynyilvánító szavazásnál az arányokat csak a végén fogjuk látni, még van néhány óra a kitöltés határidejéig” – mondta Pálfalvi Milán.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel ismét a Kossuth rádióban, a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban beszélt a Voks 2025-ről, amelyre való részvételre buzdította a hallgatókat.

Kiemelte, hogy „Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása a mindennapi életünket közvetlenül fenyegető veszélyeket hoz magával.”

A miniszterelnök a szavazás utolsó napján arra kérte azokat, akik még nem vettek részt, hogy ne maradjanak ki: „az most hallgasson a többiekre”, arra a több mint kétmillió emberre, aki már elmondta a véleményét Ukrajna uniós tagságáról. Hangsúlyozta: ez a következő néhány év legfontosabb kérdése, amely „Magyarország jövőjét és sorsát” határozza meg.

„Ukrajna uniós tagságával a földalapú támogatás nagy része vagy egésze elvész a magyar gazdák számára, és több százezer ukrán munkavállaló érkezhet Magyarországra, a magyarok pedig elveszíthetik az állásukat” – figyelmeztetett a kormányfő. A Voks 2025 szavazás ma éjfélkor lezárul, a korábban Orbán Viktor által közölt információk alapján már több mint kétmillióan vettek részt a szavazáson.

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője az M1 Ma reggel című műsorában pénteken szintén a szavazás hátteréről, valamint annak közelgő zárásáról is beszélt.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videójához azt írta: „Ukrajna gyorsított uniós tagsága tönkretenné a magyar gazdaságot, elvesztenénk fejlesztési forrásainkat, GMO-s élelmiszerek kerülnének a magyarok asztalára és az ukrán szervezett bűnözés és maffia is betörne hazánkba. ” A kormánypárti politikus azt is megjegyezte: „a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán szerint pedig, a VOKS 2025 haszontalan és ők majd úgyis a brüsszeli politikát fogják képviselni Ukrajna tagsága kapcsán is, ha kormányra kerülnek.”

„Tarr Zoltán pedig több mint 2 millió magyar ember véleményét nevezi haszontalannak. Hát nem az. Mi ugyanis a magyar emberek érdekeit és álláspontját képviseljük Brüsszellel és Kijevvel szemben is. Ha tetszik ez a Tisza pártnak ha nem” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: Már félmillióan visszaküldték a Voks 2025 szavazólapot (Fotó: Facebook)