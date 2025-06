Tovább dagad a Tisza Párt listázási botránya, Magyar Péter agresszívan reagált a kiszivárgásra

Hárítja a felelősséget Magyar Péter a Tisza listájával kapcsolatban – számolt be róla a Hír TV. A Tisza Párt elnöke ezúttal is azt állította, hogy adatbázisuk feltörés áldozata lett. Mint fogalmazott: „Nem adatszivárgás történt nálunk, hanem orosz módszerrel feltörték nem a pártnak a szervereit.” Arra a kérdésre azonban nem adott választ, hogy ki és milyen utasítás alapján állította össze az önkéntesek listáját. Csupán annyit közölt: nem az ő kezdeményezésére történt. Ezután vitába keveredett a televízió őt kérdező riporterével, amelyről felvétel is készült.

„Riporter: Ha már adatok és hitelesítés a kérdőívek kapcsán, önöktől most egy súlyos adatszivárgás történt, amiről nem a saját önkénteseiket. Mi volt ennek az oka? Magyar Péter: Válaszoltam a kérdésére. Riporter: Miért nem tájékoztatták az önkénteseket? Magyar Péter: Nem adatszivárgás történt nálunk, hanem orosz módszerrel feltörték nem a pártnak a szervereit.. Riporter: Ki véleményezte az önkénteseket? Magyar Péter: Válaszolhatok vagy ez a módszer, hogy elkapja előlem a mikrofont? Riporter: Csak nem válaszol a kérdésekre, képviselő úr. Magyar Péter: Válaszoltam, próbáltam. Riporter: Kinek a kérésére és miért történt ez a listázás? Magyar Péter: Válaszolhatok a kérdésre vagy elkapja előlem a mikrofont? Riporter: Arra a kérdésre fog válaszolni, hogy kinek a kérésére történt és miért? Magyar Péter: Nem történt adatszivárgás, kedves Boglárka Riporter: Nem ez volt a kérdésem, hanem hogy kinek a kérésére állították össze ezt a listát? Magyar Péter: Nem az enyémre, viszontlátásra!”

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, nemrég egy olyan dokumentum került nyilvánosságra, amely alapján a Tisza Párt – jogszerű felhatalmazás nélkül – titkos nyilvántartást vezetett szimpatizánsairól.

Az adatbázis nemcsak alapvető személyes információkat tartalmazott, hanem minősítő megjegyzéseket is a támogatók jellemzőiről.

Az Átlátszó szerint az érintettek többségét nem értesítették adatkezelésükről, így a listán szereplők a sajtóból értesültek róla, hogy személyes adataik kiszivárogtak a nyilvánosság elé. A portál több érintettet is megkeresett, és a visszajelzések alapján a nyilvánosságra került információk megegyeztek a valósággal.

A történtek komolyságát jelzi, hogy Tényi István, közérdekű bejelentéseiről ismert magánszemély, hivatalos állásfoglalást kért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól.

Álláspontja szerint vizsgálni kell, hogy történt-e jogellenes adatgyűjtés vagy adatkezelés a Tisza Párt részéről.

A Nézőpont Intézet elemzője Pálfalvi Milán szerint Magyar Péter nemcsak agresszív, hanem forrófejű is.

Miközben a pártvezető orosz módszerekkel végrehajtott támadásról beszél, az alapvető kérdésekre továbbra sem született kielégítő válasz: ki áll a listázás mögött, és hogyan kerülhettek az érzékeny adatok illetéktelen kezekbe.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)