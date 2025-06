Kövér László a 48 percben: a Momentum terrorcselekményt követett el az Országházban

Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt a nyári szünet előtti utolsó 48 perc vendége, akivel Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról, a momentumos füstgránátokról és a következő parlamenti ciklus kilátásairól beszélgettünk.

Kövér László szerint a Momentum úgy próbálja magára felhívni a figyelmet, hogy

„gyakorlatilag terrorcselekményt követ el az Országház falain belül”,

ez pedig egy olyan mélypont, ami mélyebb magyarázatra szorul, mint hogy néhány képviselőnek elment a józan esze – húzta alá az Országgyűlés elnöke.

Kövér László úgy látja, a tengerentúli tendenciák is afelé mutatnak, hogy radikalizálódik a politika. Példaként hozta fel, hogy a demokratikusan megválasztott Trump-kormány demokrata párti ellenzéke a gyújtogatók és fosztogatók emberi jogairól „szónokol” a rendpárti adminisztrációval szemben. Martí Zoltán műsorvezető felvetésére, miszerint a baloldali-szociáldemokrata politika hiányzik a mai parlamentből, Kövér László úgy reagált: „Nem hiányzik, azt mi hajtjuk végre.”

Az Országgyűlés elnöke a 48 percben Gyurcsány Ferenc közéletből történő visszavonulását is véleményezte, valamint arra is válaszolt, hogy ő maga az Országgyűlés tagja marad-e 2026 után is.

