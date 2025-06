Oroszország a nehézségek ellenére is kész biztosítani az olcsó földgáz- és kőolajellátást – jelentette ki Szijjártó Péter

Oroszország minden nehézség ellenére kész továbbra is biztosítani az olcsó földgáz és kőolaj szállítását Magyarországra, miközben Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij tervei nyomán a rezsiköltségek a jelenlegi kétszeresére vagy háromszorosára emelkednének – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szentpéterváron.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az orosz kormány és energiacégek képviselőivel folytatott tárgyalásait követően, hogy az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által kidolgozott friss terv be akarja tiltani Magyarország számára az orosz kőolaj és földgáz vásárlását, ami által az embereknek kétszeresére vagy háromszorosára emelkedének hamar a rezsiköltségei hazánkban.

„Mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk, nem engedjük meg, hogy Brüsszelből és Kijevből beavatkozzanak a szuverenitásunkba. A mi szuverén döntésünk, hogy kitől veszünk energiahordozókat, mikor és milyen szerződés alapján. Nem engedjük, hogy egyoldali függőségbe taszítsanak minket, nem engedjük, hogy a két, Magyarországra vezető kőolajvezetékből egyet csináljanak, és nem engedjük, hogy a legnagyobb, Magyarországra vezető földgázvezetéket elzárják” – sorolta.

„Továbbá nem engedjük azt sem, hogy Magyarországon a magyar családok, a magyar emberek kétszer, háromszor, négyszer annyit fizessenek rezsire, mint eddig”

– tette hozzá.

A miniszter bejelentette, hogy a nap folyamán az orosz kormányzat és a legnagyobb energiavállalatok képviselőivel abban állapodtak meg, hogy a nehézségek, illetve a brüsszeli és kijevi aknamunka ellenére is fenntartják a stratégiai együttműködést az energetikai területen – írja az MTI.

„Továbbra is számítunk az orosz energiahordozókra, így továbbra is fenntartjuk Európa legalacsonyabb rezsiárait Magyarországon”

– tudatta.

„A legnagyobb orosz energiacégek vezetői világossá tették, hogy a nehézségek, a brüsszeli akadályozás dacára is készen állnak arra, hogy az elkövetkezendő időszakban Magyarország számára biztosítsák az olcsó földgázt és az olcsó kőolajat” – húzta alá.

„Folytatódik a paksi atomerőmű új reaktorainak építése. Folytatódik a kőolajszállítás Magyarországra, és továbbra is teljes kapacitáson üzemel a Török Áramlat gázvezeték. Ez biztosítja Magyarország energiaellátását, és a legfontosabb, hogy az orosz energiavállalatok vezetői és az orosz politikai vezetők is elkötelezettek amellett, hogy a jövőben is minden nehézség dacára biztosítsák az olcsó orosz kőolaj és földgáz szállítását Magyarországnak” – összegzett.

Szijjártó Péter többek közöttt Gyenyisz Manturov és Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettessel, illetve Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával és Alekszej Millerrel, a Gazprom igazgatótanácsának elnökével is találkozott a nap folyamán.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)