Már a NAV is vizsgálatot indíthat Karácsony Gergelyék költekezése miatt

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, Budapest azért jutott csődközeli állapotba, mert a Fővárosi Közgyűlés a legnagyobb ellenzéki frakcióval rendelkező Tisza Párt aktív támogatásával egy olyan költségvetést fogadott el, amelynek a kiadási oldala ötvenmilliárd forinttal szűkebb a kelleténél. A főváros ugyanis a törvényileg meghatározott szolidaritási hozzájárulásnál ennyivel kevesebb pénzt tervezett be az idei büdzséjébe, (és fordította az összeget Rákosrendező megvásárlására) ami mindent felborított. Karácsony Gergely azonnali jogvédelmet kért a bíróságtól, továbbá azt, hogy az iparűzési adó őszi befizetéséig az államkincstár ne inkasszálhassa a fővárost, amely kérésnek kedden a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma helyt adott. Ennek értelmében a peres eljárás befejezéséig a bíróság megtiltotta az alperes Magyar Államkincstár számára, hogy szolidaritási hozzájárulás címén a felperessel szemben 2025. május, június, július és augusztus hónapokra beszedési megbízást nyújtson be.

A mostani nyomozás előzményéhez tartozik, hogy Tényi István korábban feljelentést tett a főváros gazdálkodása és csődközeli helyzete kapcsán, amelyben hűtlen kezelést, hivatali visszaélést és költségvetési csalás gyanúját is megnevezte.

Utóbbi bűncselekmények vizsgálata a NAV hatáskörébe tartozhat, ezért a feljelentést a rendőrség az adóhatóságnak is továbbította

– derül ki a Magyar Nemzet birtokába került áttételi határozatból.

Az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság már vizsgálatot folytat feljelentéskiegészítés keretében, de a költségvetési csalás gyanúja miatt a NAV is érintett lehet az eljárásban. Tényi István feljelentésében ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász korábbi nyilatkozatát is idézte, aki a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: súlyos kérdéseket vet fel a főváros vezetésének jogi és pénzügyi felelőssége a Rákosrendező területének megvásárlásával kapcsolatban.

A lap megjegyzi, hogy a legnagyobb aggály, hogy Budapest annak ellenére döntött egy rendkívül költséges beruházás mellett, hogy a város pénzügyi helyzete már akkor is válságos volt.A Kúria korábban megkérdőjelezte a fővárosi költségvetés jogszerűségét, miközben a város számlája mínusz 41 milliárd forintos egyenleget mutatott – emelte ki Tényi István a feljelentésében, aki szerint ha bizonyítható, hogy Karácsony Gergely főpolgármester és a városvezetés tisztában volt a költségvetés súlyos helyzetével, ennek ellenére mégis vállalták a több tízmilliárd forintos kiadással járó projektet, akkor felmerülhet a szándékosság gyanúja is.