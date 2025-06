Kövér László, az Országgyűlés elnöke a nyári szünet előtti utolsó 48 perc vendége. Nézze élőben a műsort 20 óra 35 perctől a hirado.hu YouTube-csatornáján!

Az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsorában szóba kerülnek a tavaszi ülésszak törvényhozási eredményei, a Momentum füstgránátozása és Gyurcsány Ferenc közéletből történő visszavonulása is. Kövér László a 48 percben arra is válaszol, hogy milyen parlamenti munkára számít 2026 után, és hogy ő maga az Országgyűlés tagja marad-e a következő ciklusban is.

