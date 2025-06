Dömötör Csaba: Semmi meglepő nem történt, Magyar Péter már korábban is nevezte büdösnek a saját szavazóit

A Tisza Párt listája az Európai Parlamentben is téma volt. A fideszes Dömötör Csaba szerint nem meglepő, ami most kiderült, hiszen a Tisza Párt elnöke már korábban is lesújtó véleménnyel volt mindenkiről, még a saját támogatóiról is. Dömötör Csaba azt mondta: aki így becsmérli a társadalmi csoportokat, az nem képviselni, hanem uralni akarja őket.

Dömötör Csaba: Semmi meglepő nem történt, Magyar Péter már korábban is büdösnek nevezte a saját szavazóit „Most, ami kiderült, szerintem abban semmi meglepő nincsen: Magyar Péter korábban már volt arra példa, hogy büdösnek nevezte a saját támogatóit, kihaló állatfajtának nevezett egyes szavazókat, ha jó kedve volt, akkor propagandistának nevezett olyan újságírókat, akik éppen nem ajnározzák, hogyha morcosabb volt, akkor Dunába lökte volna őket, már ha nem k*csögnek minősítette őket – itt sípolni kellett volna és elnézést kérek a pontos idézetért – és azt a kifejezést, hogy véged van, végetek van, azt gyakorlatilag köszönés helyett használja. Na valahogy így néz ki Magyar Péter szeretet-országa” – fogalmazott Dömötör Csaba, számolt be az M1 Híradó. Kapcsolódó tartalom „Alkesz ő is”, „Rokinyugis” – így minősíti saját szimpatizánsait a Tisza Párt Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt európai parlamenti listavezetője, a párt elnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)