„Alkesz ő is”, „Rokinyugis” – így minősíti saját szimpatizánsait a Tisza Párt

Újabb döbbenetes részletek derültek ki a Tisza Párt szimpatizánsait listázó dokumentumból. Az adatbázisban a párt munkatársai gyakran megalázó, becsmérlő megjegyzésekkel illették saját támogatóikat.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, pár nappal ezelőtt érkezett egy lista a magyar újságírókhoz, amelyben a Magyar Péter vezette Tisza párt listázta támogatóit. Az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül osztályozták, minősítették és megjegyzésekkel illették saját szimpatizánsaikat.

A Magyar Nemzet egy cikksorozatban mutatja be, hogyan listázták, osztályozták és minősítették az embereket a Tisza Pártnál. A kiszivárgott dokumentum emellett világosan rávilágít arra is, hogy Magyar Péter digitális csapata és a párt mögötti támogatóhálózat – a párt hivatalos kommunikációjával ellentétben – egyáltalán nem önszerveződő.

A nyilvánosságra került belső lista szerint Magyar Péterék célzottan képezik ki aktivistáikat, álprofilok létrehozására, valamint Facebook- és Discord-felületek kezelésére vonatkozó oktatásokat is tartanak.

A nyilvántartásban nemcsak olyan szempontokat rögzítettek, mint az online kampánytapasztalat, a Facebook-álprofil megléte vagy a politikai múlt, hanem számos esetben személyeskedő megjegyzések is szerepelnek a megjegyzések rovatban. A következőkben olvasható néhány szó szerint idézett példa az adatbázisban szereplő minősítésekből:

– „Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebookja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”

– „Fárasztó lesz nagyon, túl okosnak képzeli magát, szerintem piás is”

– „Valami szellemi probléma…”

– „Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot”

– „Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak”

– „A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei”

Nem hekkertámadás, hanem belső felelőtlenség állhat a Tisza Párt adatbotránya mögött

Magyar Péter hétfő délután egy Facebook-posztban közölte, hogy egyik Discord-csoportjukból kiszivárgott egy önkénteseket tartalmazó lista, és ezt szerinte egy „orosz módszereket” alkalmazó hekkertámadás okozta. Az Átlátszó viszont más képet fest az ügyről: a portál szerint a Tisza Párt egyszerűen hanyagul kezelte a személyes adatokat, és nem értesítette az érintettek többségét a kiszivárgásról – sokan a sajtóból értesültek róla, hogy adataik nyilvánosságra kerültek.

Az Átlátszó munkatársai több, a listán szereplő önkéntest is felhívtak, és az általuk ellenőrzött esetekben az adatok hitelesnek bizonyultak. A dokumentumból az Átlátszó is közölt több személyes, illetve sok esetben becsmérlő megjegyzéseket is, például:

„elkötelezett, egyéni vállalkozó, család Fideszes”, „technikai szempontból rendben van, jó hangulatú interjút adott, megyei koordinátornak is alkalmas”, „picit furának tűnik, de nagyon érzékeny lelkű, segítőkész, odaadó”.

A megkérdezettek többsége elismerte, hogy önkéntes szerződést kötöttek a párttal, méghozzá online, ami tovább erősíti a gyanút, hogy valóban a Tisza Párt saját adatbázisából szivárogtak ki az információk – nem pedig egy külső támadás következtében. Magyar Péter ugyan hekkertámadást emlegetett, de semmilyen konkrét bizonyítékot nem mutatott be, így valószínűsíthető, hogy a kiszivárgás a párt belső hibájára vezethető vissza.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)