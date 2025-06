Újabb tizenhárom magyar állampolgárt sikerült evakuálni Jordániából – közölte Szijjártó Péter

Újabb tizenhárom embert evakuáltak Jordániából, tehát velük együtt a kormány Szlovákiával együttműködésben már huszonhat magyar állampolgárnak segített biztonságba jutni a közel-keleti országból – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy sajnos továbbra is súlyos fegyveres konfliktus zajlik a Közel-Keleten, Irán és Izrael kölcsönösen támadják egymást, és egyre nagyobb területre kiterjedő műveletek zajlanak – számol be róla az MTI.

„A mai napon telefonon tárgyaltam Gideon Szaár izraeli külügyminiszter kollégával, akivel áttekintettük a jelenlegi helyzetet, tájékoztatott a harcok jelenlegi állásáról”

– tudatta.

„Én elmondtam neki a magyar álláspontot, mely szerint mi abban vagyunk érdekeltek, azt szeretnénk, ha a közel-keleti emberek minél előbb visszakapnák a nyugodt, biztonságos, békés életüket, mi azt szeretnénk, hogyha a közel-keleti embereknek lakóhelytől, származástól, állampolgárságtól függetlenül végre nem a terrortámadások árnyékában kellene élniük” – folytatta.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy eközben zajlik a térségben rekedt magyarok evakuációja is.

„A mai napon a szlovákokkal folytatott együttműködés keretében újabb tizenhárom magyar állampolgárt evakuálunk Jordániából. Ezzel a Jordániában hazatérésre jelentkezett magyar állampolgárok közül mindenkit sikerült elhoznunk, összesen három különböző időpontban huszonhat magyar állampolgár kimenekítése a szlovákokkal együttműködésben sikeresen lezajlott” – jelentette be.

„Tehát Jordániából Pozsonyba repülnek most a magyarok, ahol a konzuljaink várják őket a pozsonyi repülőtéren, és segítik a hazatérésüket”

– fűzte hozzá.

„Még egy nagy evakuációs műveletünk zajlik, erről pedig majd akkor tudok önöknek beszámolni, hogyha az véget ér. Remélem, hogy ez is most már csak néhány óra kérdése” – zárta mondandóját.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Vajda János)