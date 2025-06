Nyilvánosságra került a Tisza illegális titkos listája: osztályozták, számozták, minősítették a párthoz jelentkezőket

Az Átlátszóhoz is eljutott fájl valós adatokat tartalmaz – több érintett önkéntes megerősítette, hogy a Tisza Párttal szerződött.

Hétfő délután minden előzmény nélkül,

Magyar Péter Facebook-posztban jelentette be, hogy állítása szerint a Tisza párt orosz lejárató akció áldozata lett. A bejegyzés szerint egyik Discord csoportjukból kiszivárgott egy lista, amelyen hozzájuk köthető önkéntesek adatai szerepeltek. Magyar az orosz támadást sem akkor, sem azóta nem tudta bizonyítani, a kiszivárgott lista azonban megdöbbentő információkat tartalmaz.

Az Átlátszó cikkéből kiderül, hogyan listázták, osztályozták és minősítették az embereket a Tisza pártnál, nagyon személyes és a magánéletet érintő dolgoktól kezdve a politikai múltig sokféle információt, néhány esetben a szexuális életre utaló adatokat is tartalmaz Magyar Péterék adatbázisa.

A megkérdezett önkéntesek közül többen állítják, hogy a szerződéseket online kötötték a párttal, GDPR-nyilatkozatot is aláírtak, de nem tudják pontosan, ki kezelte az adataikat. Többen jelezték, hogy sem hivatalos értesítést, sem tájékoztatást nem kaptak az incidensről.

Az ügyről az Átlátszó információi szerint nem értesítette senki az érintetteket, így a listán szereplők a sajtóból tudták meg, hogy a Tisza hanyag kezelése miatt adataik kiszivárogtak a hazai sajtóorgánumoknak. Miután Magyar Péter a mai napig semmilyen bizonyítékot nem tudott felmutatni azzal kapcsolatban, hogy bármilyen hekkertámadás érte volna őket, valójában feltételezhetően az ő hibájuk miatt kerültek ki az illegálisan gyűjtött lista adatai. Hétfőn megjelent Facebook-posztjával csupán előre próbált menekülni a rendkívül kínos helyzetből.

A kiszivárgott listán az önkéntesek értékelései is szerepelnek, például: „elkötelezett, egyéni vállalkozó, a család fideszes” vagy „technikai tudása rendben van, megyei koordinátornak is alkalmas”. Ez is arra utal, hogy a lista készítője belső információkhoz fért hozzá.

Az Átlátszó megkeresésére a Tisza Párt azt válaszolta az üggyel kapcsolatban, hogy az Átlátszó cikke több valótlanságot és pontatlanságot tartalmaz, de nem cáfolták a listázást, és a nagyon személyes, a magánéletet érintő dolgokat is tartalmazó adatbázist.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)