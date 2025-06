Novák Katalin lemondása óta először jelent meg a nyilvánosság előtt: „Pokoli másfél év van mögöttem”

Kedden este a temesvári magyar–német színházban rendezett Közéleti Kávéház című beszélgetésen vett részt Novák Katalin. A korábbi államfőnek ez volt az első nyilvános szereplése lemondása óta – írja az Index a 444-en megjelent videó alapján.

„Azzal hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem egy pokoli másfél év van mögöttem”

– fogalmazott Novák Katalin, aki hozzátette: „nagyon embert próbáló időszak volt ez a másfél év, úgyhogy nem mondom azt, hogy amikor a napi hálaadást mondtam el reggelente, akkor nem volt olyan nap, amikor egy picit ne gondolkodtam volna el rajta, hogy most mi is az, amiért még most, ma hálát tudok adni.”

Államfői működésének legnehezebb pillanatáról úgy nyilatkozott: „Ha stílusos akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a kegyelmi jog gyakorlása. És ez nem áll messze a valóságtól.”

Novák Katalin a rendezvényt követően nem válaszolt a kegyelmi ügy részleteiről szóló kérdésekre. Mint fogalmazott: „Mindent elmondtam, amit az ügyben mondani szerettem volna.” Az egykori köztársasági elnökkel a helyszínen lévő újságírók megpróbáltak interjúkat készíteni, ő viszont ezeket a próbálkozásokat lezárta: „Én az inkorrektséget nem szeretem, és úgy érzem, hogy ez most is inkorrekt. Hogyha szeretnék önöknek interjút adni, már adtam volna.” Mindezek mellett kijelentette, nem tervez közpolitikai szerepet vállalni, a temesvári meghívást ugyan elfogadta, de nem tér vissza a közéletbe.

Kiemelt kép: Novák Katalin egykori köztársasági elnök a Sándor-palotában (Fotó: MTI/Sándor-palota)