Szentkirályi Alexandra: A Fidesz a Fővárosi Közgyűlés elé viszi a pride ügyét

A fővárosi önkormányzat rendezné meg az idei pride-ot, Budapesti Büszkeség címmel. Ezt egy videóban jelentette be a főpolgármester, aki közölte: mivel ez egy önkormányzati rendezvény, nem kell hozzá hatósági engedély. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője úgy reagált: a főpolgármester nem dönthet arról egyedül, hogy a csődben lévő főváros még egy pride parádét is megszervezzen.

Sokan hiányos öltözetben, mások szűk, áttetsző ruhában vonultak fel szombaton a bécsi pride-on. A rendezvényt 650 ezer euró, vagyis több mint 250 millió forint közpénzből finanszírozta Bécs városa. Az eseményen felszólalt Karácsony Gergely is, aki azt mondta: ha be lehet tiltani a pride-ot egy EU-s tagállamban, akkor az Európai Unió egyik állampolgára sincs biztonságban. A főpolgármester már akkor arról beszélt, hogy Budapesten idén is megtartják a felvonulást – közölte az M1 Híradó.

Az Országgyűlés által elfogadott gyülekezési törvény módosítása ugyanakkor kimondja, hogy Magyarországon – a gyermekek védelme érdekében – a pride felvonulást a korábbi formában, közterületen nem lehet megtartani.

A szervezők kezdetben úgy próbálták kijátszani a törvényt, hogy nem pride néven jelentették be az eseményt. Most pedig összefogtak Karácsony Gergellyel, hogy így kerüljék meg a szabályozást.

A főpolgármester hétfőn bejelentette, hogy az idei pride-ot a fővárosi önkormányzat szervezi. Szerinte így semmilyen hatósági engedélyre nem lesz szükségük, és a nyílt utcán is megtarthatják a pride-ot, Budapesti Büszkeség címmel.

„Itt az ideje tehát, hogy megszervezzük a budapesti büszkeség menetét. Mivel nagyon sokan figyelnek ránk a világban, nagyon sokan érkeznek majd Budapestre, EP-képviselők, vagy európai városok polgármesterei, kell hogy angol neve is legyen: ez a Budapest Pride. Mindenkit szeretettel várunk tehát június 28-án a budapesti büszkeség menetén, amely egy önkormányzati rendezvény lesz, a fővárosi önkormányzat rendezvénye, nem kell hozzá tehát semmilyen hatósági engedély” – mondta Karácsony Gergely.

„A nemzet fővárosa ne támogassa és ne finanszírozza a gyerekek elé vitt szexualitást” – így reagált Karácsony Gergely bejelentésére a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra azt mondta: Budapesten is a gyerekek jogai az elsők.

„A főpolgármester nem dönthet egyedül arról, hogy az egyébként csődben lévő főváros még egy pride parádét is megszervezzen. A budapestiek nagy része nem támogatja, hogy gyerekek elé, nyílt utcára vigyék felnőttek szexualitását.

Ezért jövő szerdán a Fővárosi Közgyűlés elé visszük a kérdést, hogy a főpolgármester önkénye helyett, a Fővárosi Közgyűlés döntsön ebben a kérdésben. Stop Pride! Budapesten is a gyermekek jogai az elsők”

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

„Megdöbbentő, hogy a fővárosnak van pénze a pride-ra, de nincs pénze a BKV-ra” – így reagált a kormány. A Kormányzati Tájékoztatási Központ azt írta:

jobb lenne, ha a főpolgármester a pride helyett a BKV-val foglalkozna.

Az M1 szerette volna megkérdezni Magyar Pétert is, hogy neki és a Tisza Pártnak mi az álláspontja a pride-ról. A Tisza Párt elnöke azonban a kérdést sem hallgatta meg, munkatársai gyűrűjében sietősen távozott.

