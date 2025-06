Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja játszani a szabályokat, csata zajlik a magyar családok védelme érdekében

„A kevesebb több” – ezzel indokolta az Európai Unió energiaügyi biztosa, hogy miért kell kitiltani az orosz energiát 2027 végére Európából. Brüsszel úgy fogadtatná el a javaslatot, hogy a tagállamoknak ne legyen lehetőségük vétózni. Szijjártó Péter külügyminiszter jelezte: mindent megtesznek, hogy a Von der Leyen–Zelenszkij-terv ne tehesse tönkre Magyarországot. Orbán Viktor pedig a Parlamentben azt mondta: a brüsszeli vezetők ki akarják játszani a szabályokat.

„A kevesebb több” – így indokolta az Európai Unió energiaügyi biztosa, miért kell 2027 végéig kitiltani az orosz energiát. Dan Jorgensen jelezte: olyan szabályozást terveznek, amelynek a megszavazását nem korlátozza a tagállami vétó.

A biztos hangzatos kifejezésekkel érzékeltette, miért akarnak megszabadulni az orosz energiától – számolt be róla az M1 Híradója. „Minél kevesebb energiát importálunk Oroszországtól, annál biztonságosabbak és függetlenebbek leszünk Európában. Minél kevesebb pénzt költünk az orosz fosszilis tüzelőanyagokra, annál többet fektethetünk be a saját, tiszta, zöld, biztonságos és megfizethető energiánkba” – mondta Dan Jorgensen.

A tagállamoknak tervet kell készíteniük, hogy milyen forrásból, milyen útvonalon és milyen energiával oldanák meg a saját ellátásukat.

„Jövő év január elsejétől leállnak az úgynevezett új szerződések szerinti szállítások, új szerződésnek számít minden olyan szerződés, amit ma, vagy mától kezdve kötnek majd, a már meglévő és rövidtávú szerződések mához egy évre, jövő év június 17-én állnak majd le, a hosszútávú szerződések határideje pedig 2027. december 31-e” – közölte a közmédia tudósítója.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy több hónapos vitára készülnek, és mindent megtesznek, hogy a Von der Leyen–Zelenszkij-terv ne tehesse tönkre Ukrajna kedvéért Magyarországot. „Kinyírták a két legnagyobb földgázszállítási útvonalat, és ezek után arról beszélnek, hogy mindez a függőségek felszámolásáról, meg az energiabiztonság javításáról szól, hát Magyarország esetében ez pont fordítva van,

a Von der Leyen–Zelenszkij-terv kinyírja az energiabiztonságunkat, kinyírja a rezsicsökkentést”

– szögezte le Szijjártó Péter.

Már Ausztria sincs meggyőződve arról, hogy az Uniónak érdeke lenne megválni az orosz energiától. Legalábbis erre utalt az osztrák energiaügyi államtitkár, aki aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Irán elzárhatja az Európába érkező kőolaj és földgáz útját.

„Ha ellátásbiztonságról beszélünk, az azt is jelenti, hogy előre látjuk a következő lépéseket. Most eszkaláció van a Közel-Keleten, a már jól érezhető hatásával, és figyelnünk kellene arra is, hogy ne csússzunk egyik függőségből a másikba, például az amerikaiba” – jelentette ki Elisabeth Zehetner.

Orbán Viktor kormányfő a Parlamentben arról beszélt: Brüsszel kijátszaná azt, hogy Magyarország mindig megvétózza az orosz energiára vonatkozó szankciókat.

„A szankciós döntéseket csak egyhangúlag lehet meghozni, ezért most a Bizottság ezekre a termékekre nem szankciós szabályokat, hanem kereskedelmi szabályokat akar vonatkoztatni, amit nem tudunk megvétózni, mert ott elegendő az egyszerű többség is. Ez a csata zajlik ma a magyar családok érdekében Brüsszelben, meg akarjuk őket védeni”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette: Ukrajna tagsága és a most asztalon lévő brüsszeli döntése a gáz esetében háromszoros, az áram esetében kétszeres rezsinövekedést eredményezne minden magyar családnál.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)