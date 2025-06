Nem Ukrajnának, hanem a magyar családoknak adja a pénzt a 2026-os költségvetés – minden eddiginél többet!

Elfogadta a parlament a 2026-os költségvetést. A kormány szerint a következő év a gyermeket nevelő családok éve lesz, családtámogatásokra ugyanis az ideihez képest ezermilliárd forinttal több jut majd. A büdzsé garantálja a hathavi fegyverpénzt, a 13. havi nyugdíjat és a 13 százalékkal magasabb minimálbért januártól.

Az Országgyűlés kétharmados többséggel, tartózkodás nélkül fogadta el a 2026-os büdzsét, a jövőre vállalt 3,7 százalékos hiánnyal.

Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke kiemelte: „A stabilitási törvény rendelkezései szerint lett meghatározva, összhangban a törvényjavaslat alapját képző makrogazdasági prognózissal, és a tervezett államháztartási folyamatokkal.”

A jövő évi költségvetés középpontjában a családok állnak, támogatásukra és a rezsivédelemre csaknem 5600 milliárd forint jut.

Ebből 4800 milliárd forintot közvetlenül fordít családtámogatásra a kormány. Egézségügyre és oktatásra pedig mintegy 4000-4000 milliárd forint jut majd – hangzott el az M1 Híradójában.

A jövő évi büdzsé garantálja a 6 havi fegyverpénz kifizetését is, ami a honvédelmi és a rendvédelmi dolgozóknak jár majd. A 13. havi nyugdíjat is biztosítják, januártól pedig a minimálbér is nő 13 százalékkal.

A családok már terveznek az őket érintő lehetőségekkel. Egy az M1 által bemutatott asszony a NAV kalkulátorában ellenőrizte a családi adókedvezménye mértékét. Férje veszi igénybe a támogatást, ami egyelőre havi 40 ezer forint, jövőre azonban már ennek a duplája lesz.

Van mivel kalkulálniuk a magyar családoknak. A kormány ugyanis Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. A gyermeket nevelő édesanyák például egész életükre szja- mentességet kapnak.

A háromgyerekesek egylépésben október 1-től, a kétgyermekesek 2026-tól több lépésben, korosztályonként kapnak adómentességet. A 30 év alatti édesanyák már 2023-ban élhettek vele az átlagbérig, jövő januártól azonban már a teljes fizetésükre jár majd az szja-mentesség.

De már idén nyártól is jelentős kedvezményeket kapnak a gyermekesek: júliustól adómentes lesz a gyermekgondozási díj és a csecsemőgondozási díj is.

A kormány abban hisz, hogy amiért a magyar emberek megdolgoznak, azt a magyar emberekre kell fordítani. Erről Koncz Zsófia beszélt az M1-en.

A családokért felelős államtitkár szerint a gyermekeket nevelő családok költségvetése lesz a 2026-os büdzsé.

„Ekkora méretű összeget még soha korábban nem kaptak a magyar családok. Tehát 4802 milliárd forintról beszélünk. Ugye, ez ötször akkora összeg, mint amekkorát 2010-ben biztosítottak, tehát 960 milliárd volt akkor, most 4802 milliárd forint. Csak a következő 4 évben 4000 milliárd forintot fogunk pluszban adni a családoknak” – emelte ki Koncz Zsófia.

Hangsúlyozta: jövőre a GDP 5 százalékát fordítja a kormány családtámogatásokra, ami ezermilliárd forinttal több, mint idén.

Kiemelt kép: A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Kovács Attila)