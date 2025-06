„Nem akarjuk, hogy koporsóban hozzák haza gyermekeinket az ukrán frontról” – egyértelmű üzenetet küldött a kormányszóvivő

Kemény üzenetet fogalmazott meg Vitályos Eszter kormányszóvivő az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló brüsszeli törekvésekkel kapcsolatban. A politikus szerint a Tisza Párt és az Európai Unió veszélybe sodorná a magyar katonák életét.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében egyértelművé tette álláspontját az Ukrajna uniós csatlakozását sürgető kezdeményezésekkel kapcsolatban. Mint fogalmazott:

„Ukrajna háborúban álló ország, amit Brüsszel és a Tisza Párt fel akar venni az Európai Unióba.”

A szóvivő szerint ez a döntés beláthatatlan következményekkel járna Magyarország számára. Felidézte, hogy Magyar Péter hadügyminiszter-jelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz is elmondta: amennyiben Ukrajna uniós tagállammá válik, úgy a magyar katonáknak is be kellene vonulniuk a háborús övezetbe.

Vitályos Eszter szerint: „Ennek az lenne a következménye, hogy magyar katonák halnának meg Ukrajnában. Magyar Péterék ehhez asszisztálnak.

Mi nem akarjuk, hogy koporsóban hozzák haza gyermekeinket az ukrán frontról”

– szögezte le a politikus.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)