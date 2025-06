Szijjártó Péter: Minden eszközt bevetünk a Von der Leyen-Zelenszkij terv megakadályozása érdekében

A kormány minden eszközt bevet a Von der Leyen-Zelenszkij terv megakadályozása érdekében, amely „tönkretenné a közép-európai országok gazdaságát, de összességében az európai gazdaságnak is egy újabb mélyütést jelentene” – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, ahol az Európai Unió energiaügyi tanácsának hétfői luxembourgi ülésével kapcsolatban kérdezték, melyen az orosz energiavásárlások betiltását is meg fogják vitatni.

Szijjártó Péter közölte, Európában a földgázért már ma is kétszer-háromszor annyit kell fizetni, mint például az Egyesült Államokban, de az elektromos áram ára is négy-ötszöröse annak, amelyet a gazdasági szereplők Kínában fizetnek érte. Az európai gazdaság versenyképességének rendkívüli csökkenése az elmúlt években nagyrészt annak volt betudható, hogy az energiaárak Európában „a kudarcot vallott brüsszeli politika miatt, a szankciós politika miatt gyakorlatilag az egekbe szöktek” – tette hozzá.

A tárcavezető úgy fogalmazott, amióta kitört a háború Ukrajnában, azóta az ukránok próbálják elérni azt, hogy az EU az energiahordozókat is szankcionálja. Zelenszkij elnök három éve folyamatosan azt próbálja elérni, hogy az EU tiltsa meg a földgáz, a kőolaj és a nukleáris fűtőelemek beszerzését Oroszországtól – mondta. Szerinte Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki az elmúlt években „rendkívüli károkat okozott már az Európai Uniónak”, most minden eddiginél erőteljesebben támogatja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, Brüsszel minden eddiginél erősebben támogatja Ukrajnát. Ennek egyik eleme most az, hogy

többek között a magyar emberekkel akarják megfizettetni Ukrajna további támogatásának árát – jegyezte meg.

Szijjártó Péter közölte, az energiaügyi tanács ülésén „figyelembe kell venni az elképesztő európai képmutatást” is, hiszen – mint mondta – jól látható, hogy továbbra is „a folyosókon való szájhősködés után a tárgyalóteremben mindenki beáll a mainstreambe”. Megjegyezte, talán a szlovákok jelentenek ez alól kivételt, a múlt héten többször is egyeztettek a szlovák külügyminiszterrel. „A Von der Leyen-Zelenszkij terv nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia energiaellátását is rendkívül komoly kihívások, veszélyek elé állítja” – mondta.

Hangsúlyozta,

a hétfői ülésen Magyarország a szlovákokkal közösen fog fellépni a Von der Leyen-Zelenszkij terv ellen. Elmondta, mindenképpen megpróbálják megakadályozni azt, hogy a magyar emberek, a magyar családok kétszer-háromszor-négyszer annyit fizessenek a rezsire, „csak azért, hogy Von der Leyen elnök Zelenszkij elnök követelésének megfelelően elvágja az orosz energiahordozókat Magyarországtól, illetve Európától”.

A tárcavezető szerint „Brüsszel demokráciabajnokai, Brüsszel jogállamiságbajnokai most brutális módon sértik meg és veszik semmibe az európai szabályokat”. Az elmúlt tizenöt évben Brüsszelben „mikroszkóppal nézegetik az összes magyarországi jogszabályt”, mindent megvizsgálnak, hogy az európai szabálynak azok megfelelnek-e teljes mértékben, és most „maga az Európai Bizottság, maga Von der Leyen hágja át brutális módon az európai szabályokat” – tette hozzá. Kiemelte, a nemzeti energiapolitika összeállítása tagállami hatáskör, tehát „senkinek semmi köze sem Brüsszelben, sem Kijevben nincsen ahhoz, hogy Magyarország vagy bármely más európai uniós tagország kitől vesz energiahordozót, mikor veszi azt, hogyan veszi azt, mennyi pénzért veszi azt”. Hangsúlyozta, „ugyanígy az európai szabályok brutális és szégyentelen áthágása az”, hogy egy kereskedelempolitikai intézkedésbe ágyazva, annak álcázva akarnak szankciós intézkedést hozni.

Szijjártó Péter kifejtette, a szankciókhoz egyhangú döntésre van szükség, a kereskedelempolitikai intézkedésekhez viszont elég a többség is. Emiatt egy tartalmában szankciós intézkedést kereskedelempolitikai intézkedésnek álcáznak, „így hágják át az európai szabályokat, így veszik semmibe a tagállamok akaratát” – mondta. Hozzátette, „nemcsak hogy a magyar emberekkel akarják megfizettetni Ukrajna támogatásának árát, nemcsak hogy duplájára, triplájára akarják emelni a magyar családok, a magyar emberek rezsiköltségeit, hanem

még a saját európai szabályaikat is szégyentelenül áthágják, miközben Magyarország ellen jogállamisági intézkedések sorozatát indítják el Brüsszelben”.

A miniszter a rádióműsorban arról is beszélt, hogy technikailag nem megoldható az ország energiaellátása az orosz energiahordozók nélkül, „az energia kérdése ugyanis nem politikai kérdés”. Az energia egy fizikai kérdés, és onnan lehet energiahordozót venni, ahonnan csővezeték érkezik Magyarországra – fűzte hozzá. Elmondta, Magyarországon a csővezeték-rendszer úgy jött létre, hogy az ország több forrásból is ellátja magát, ezek között ott van az orosz forrás is, amely nélkül fizikailag nem ellátható Magyarország. Ennek több oka is van, köztük azzal, hogy Ukrajna lezárta az országán át Magyarországra érkező vezetéket, a horvátok pedig továbbra sem növelték megfelelő mértékben a rajtuk keresztül átvezető infrastruktúra kapacitását és még árakat is emeltek – mondta.

Kiemelte, ha Magyarország nem vásárolhatna orosz forrásból, az „brutális áremelkedést jelentene” az ország számára. Hozzátette, a kormány nem hajlandó veszélybe sodorni Magyarország energiaellátását, mert kötelességük megoldani azt, hogy a magyar családok lakásaiban, házaiban legyen fűtés és meleg víz, valamint a gyárak is tudjanak működni.

Mint mondta, „brutális csatára” számít hétfőn, de akkor és a következő hetekben is mindent be fognak vetni annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátása biztosított legyen és megakadályozzák, hogy a magyar családok rezsiköltségei két-három-négyszeresére emelkedjenek „csak azért, mert Brüsszelből Kijevet akarják támogatni”.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – MTI/Balogh Zoltán