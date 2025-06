Most látszik igazán, milyen rövidlátó politika volt Brüsszel részéről az elmúlt években az orosz energiaszektor szankcionálása, figyelmeztetett Orbán Viktor

A péntek hajnalban kitört iráni-izraeli háború hatásai Magyarországig érnek - írta vasárnap a közösségi oldalán a miniszterelnök.

„Vasárnap, a hétvége mégis melóval telik” – írta a közösségi oldalán a kormányfő, majd így folytatta: „A péntek hajnalban kitört iráni-izraeli háború hatásai Magyarországig érnek. A mai reggelt ezért gazdasági megbeszéléssel nyitottuk, este pedig azzal zárunk. A helyzet óráról-órára változik.

Energiaforrásai miatt a Perzsa-öböl térsége kulcsfontosságú a világgazdaság működése szempontjából. Ezért amikor a Közel-Keleten fegyveres konfliktus dúl, a gazdasági és politikai kockázatok azonnal növekedni kezdenek és beárazódnak az egész világon.

Ha a háború kiterjed, veszélybe kerülnek az energiaellátási útvonalak, az árak pedig az egekbe emelkednek. Az elmúlt napokban a kőolaj ára máris tíz, a földgázé hat százalékkal emelkedett a világpiacokon. Súlyosan érinti a helyzet az olyan energiaszegény és egyben energiaintenzív gazdaságokat, mint az Európai Unió és benne Magyarország.

Most látszik igazán, milyen rövidlátó politika volt Brüsszel részéről az elmúlt években az orosz energiaszektor szankcionálása. Ez már eddig is súlyos problémákat, gyárleállásokat és inflációt okozott Európa-szerte. Ha még a közel-keleti források is veszélybe kerülnek, akkor az európai gazdaság térdre esik.

Ráadásul Brüsszelben most még rá is akarnak tenni egy lapáttal: a tagállamok vétójogának megkerülésével teljesen ki akarják tiltani az orosz energiahordozókat az EU területéről. Ez nemcsak az európai uniós szerződések (betűjének és) szellemének semmibevételét, hanem Magyarország jogainak elsöprését is jelentené. A brüsszeli bürokraták az erre vonatkozó javaslatot éppen holnap terjesztik be döntéshozatalra.

A közel-keleti háború teljesen új helyzetet teremtett, mi pedig nem hagyjuk, hogy az újabb brüsszeli hülyeség árát ismét velünk fizettessék meg. Magyarország ezért holnap hivatalosan kezdeményezi, hogy az új helyzetre tekintettel Brüsszel vegye le a napirendről az orosz energiahordozók végleges kivezetésére vonatkozó javaslatát, és haladéktalanul készítsen hatástanulmányt a közel-keleti háború következményeiről és a veszély elhárításának összeurópai módozatairól” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook