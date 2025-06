Szijjártó Péter: A Von der Leyen-Zelenszkij páros nagyon komoly károkozásra készül

Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli rádióinterjújában azt mondta, Szijjártó Péterre nagy csatába készül, hiszen a következő héten a külügyminiszterek ülnek össze, és ez összefüggésben van azzal a tervvel, hogy az Európai Bizottság 2027 végéig szeretné teljesen elzárni az európai kontinenst az orosz energiahordozóktól. A riporter kérdésére, miszerint mi dől el a jövő héten ezzel kapcsolatban, a külügyminiszter azt mondta, hogy

a von der Leyen-Zelenszkij páros egy újabb, nagyon komoly károkozásra készül Európa vonatkozásában. Az elmúlt években ők ketten már nagyon sok problémát, kárt, kihívást okoztak az európai kontinensnek, az Európai Uniónak és az Európai Unió tagországainak is.

Arra készül a von der Leyen-Zelenszkij páros, hogy az európai országok számára ellehetetleníti az olcsó energiához való hozzáférésnek a lehetőségét. Teszi mindezt úgy, hogy az Oroszországból származó földgáz, kőolaj és nukleáris fűtőelem szállítmányokat gyakorlatilag 2026-2027-től meg akarják tiltani. Ezzel pedig Magyarország esetében a rezsiköltségeket mintegy két-háromszorosára akarják növelni. Tehát itt van egy olyan von der Leyen-Zelenszkij javaslat, ami minden egyes magyar család esetében az eddig befizetett rezsiszámlán az eddig szereplő összeg kétszeresét-háromszorosát fogja jelenteni.

„Ez egy elfogadhatatlan javaslat, amely ellen természetesen harcolni és küzdeni fogunk. Ez a harc, ez a küzdelem hétfőn indul, amikor az energiaminiszterek tanácsülésén ez a kérdés először kerül napirendre, de ez nem egy energiakérdés jól láthatóan, mert ennek a szakmaisága nulla.

Hát ennek az energiaszakmához pont annyi köze van, mint ennek az üveg víznek itt, lehet, hogy ennek még több. Ez egy politikai kérdés, ezért is döntöttünk úgy, hogy én fogom képviselni a kormányt ezen az energiaminiszteri tanácsülésen hétfőn” – mondta Szijjártó Péter, aki arról is beszélt, hogy hazánkat folyamatosan Brüsszelből azzal egrecíroztatják, hogy mi hogy állunk a demokráciához, hogy állunk a jogállamisághoz, minden egyes törvényünket ilyen mikroszkóppal nézik, hogy hol, mibe tudnak mesterséges módon belekötni.

Ehhez képest ez a jogszabálytervezet – fogalmazott a miniszter – hátulról, nekifutásból térdmagasságban kaszálja el az európai szabályokat.

Ugyanis Magyarország és egyébként Szlovákia is egyhangú döntéssel az Európai Unióban, határozatlan időre felmentést kapott az Oroszországból történő olajimport blokádja alól egyhangú döntéssel, míg most egy simán kereskedelempolitikai döntéssel, tehát egy sima többséget igénylő döntéssel ezt felül akarják írni. Tehát azok, akik oly módon igényesek a demokrácia meg a jogállamiság kérdésére, most hoznak egy olyan jogszabálytervezetet, ami kizárólag politikai, ideológiai alapon hátulról derékba vágja az európai szabályokat – szögezte le Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – MTI/EPA/Keystone/Til Bürgy