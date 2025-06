Tilos fürdeni a Velencei-tó egyik szakaszán

Fürdési tilalmat rendelt el a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Velencei-tónál, Gárdonyban, a Panoráma partszakasz Pisztráng úti kijelölt fürdőhelyén.

Az ideiglenes tilalmat csütörtök délután 15 órától vezették be – számolt be a Feol.hu. A fürdőhelyet üzemeltető Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. a strandot lezárta, a szükséges tájékoztató táblákat elhelyezték, és a közösségi médiában is tájékoztatták követőiket.

A szüneteltetés feloldásának feltétele a fürdővíz megfelelő minőségét igazoló vizsgálati eredmény, amely a jövő héten várható.

A portál kiemelte, hogy

a tilalom csupán egyetlen fürdőhelyet érint a Velencei-tónál, a többit nem.

Kiemelt kép: Fürdőzők a Velencei-tóban, Gárdonynál 2023. június 14-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)