Orbán Viktor bejelentette, mikor jöhet a Harcosok Klubja következő nagy rendezvénye

A Harcosok Klubja következő nagy rendezvényének várható időpontjáról, a vártnál korábban kezdődő kampányról, a Voks 2025 szerepéről, valamint a 2026-os országgyűlési választások tétjéről is beszélt Orbán Viktor csütörtökön Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs igazgatójával közösen egy online bejelentkezés során.

Csütörtök este jelentkezett be a Harcosok Klubjában Orbán Viktor miniszterelnök Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs igazgatójával együtt. Bejelentkezésekor közölte, hogy a csoportba érkezik majd egy link, a közvetítés pedig a tagoknak szól – számolt be az Index.

A portál az online közvetítés alapján arról írt, hogy Orbán Viktor szeptemberre, a hónap végére jelentette be a Harcosok Klubja következő, nagyobb rendezvényét. Mint mondta, ennek célja az, hogy felkészültek legyenek addigra, amikor már küzdeni kell a választási kampányban a következő négy évért. Orbán Viktor hozzátette: ha csak januárban kezdenének bele a digitális hadsereg szervezéséhez, az már késő lenne, emiatt kellett hamarabb nekilátni a szervezési feladatoknak.

„Régen valahogy egyszerűbb volt, és alacsonyabb vérnyomás mellett történt minden. Azért 10–11 hónappal a választások előtt még nem kellett felkészülni”

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzáfűzve, hogy a mostanra kialakult online politizálás és kommentháború új jelenség, amik az előző kampányban még nem voltak.

Orbán Viktor ugyanebben a közvetítésben azt is elmondta, hogy a Fidesz számára azért is nehéz helyzet a kampány korai kezdése, mert másokkal ellentétben nekik kormányozni kell, éppen ezért a mostani szituáció nem csak a pártjának, hanem személy szerint neki is elég komoly kihívást jelent. Mint mondta, munkaórái 90 százalékát a kormányzásra kell fordítania, így összesen 10 százalék marad arra, hogy a kormányoldal közben megszervezze magát, előre gondolva a választásra.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a közelmúltban elfogott egy olyan üzenetet, amelyben parancsba van adva, hogy mindenkinek két álprofilt kell létrehoznia. Orbán Viktor szerint ez az üzenet egy olyan csoportban volt látható, ami a Tisza Párthoz köthető. „Ezért hívják őket Visszhangnak. Sunyi komcsi suttogás, de mi nem ilyenek vagyunk, mi pacekba, egyenesen megmondjuk a véleményünket, ezért is hívnak minket harcosoknak” – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: A Voks 2025 erősebben megmutatja a politikai erőviszonyokat, mint az EP-választás

A miniszterelnök a Voks 2025-el kapcsolatban – amellyel kapcsolatban június 13-ai rádióinterjújában elmondta, hogy már több mint kétmillióan szavaztak rajta – kifejtette, hogy az véleménye szerint erősebb kifejezése a politikai erőviszonyoknak, mint az Európai Parlamenti választás, vagy az online térben megjelenő arányok. Megjegyezte, hogy a Voks 2025-ön kétszer annyian vettek részt, mint a Tisza Párt hasonló szavazásán. Még úgyis, hogy a Voks 2025 esetében a leveleket fel kellett adni a postán, így nem volt elég egy X behúzása, mivel aktívan tenni kellett a véleménynyilvánításért, ami nem egyszerű feladat. „Különösen nehéz ez, ha kilopkodják a postaládákból a tiszások a szavazólapokat” – tette hozzá Orbán Viktor.

Orbán Viktor úgy látja, a háború és a béke kérdése a tét a következő választásokon, ám szerinte nem szabad összekeverni a békességet a békével. Mint mondta, benne például „békesség van”, még úgyis, hogy az édesanyját fenyegetik, és „szügyig áll a politikai csatákban”. Orbán Viktor ezek alapján kijelentette: fontos, hogy mindenki találja meg magában a békességet.

„A béke viszont akkor lesz, ha győzünk”

– jelentette ki a miniszterelnök, aki a frontvonalakat is ismertetve azt mondta: „egyik oldalon magyar hazafiak, másik oldalon Brüsszel és az őket támogató magyarok, mindegy, hogy ez most DK vagy Tisza, Gyurcsány Ferenc vagy Magyar Péter”.

A következő időszak tétjei között említette a multik adóztatását, a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést, azonban a miniszterelnök szerint ezeknél még fontosabb Ukrajna uniós tagságának kérdése. „Feláldozzuk-e a magyar érdekeket Ukrajnáért? Ez attól függ, hogy ukránpárti vagy magyarbarát kormánya lesz-e Magyarországnak” – mondta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Harcosok Klubja elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Sportcsarnokban 2025. május 18-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)