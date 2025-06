Nagy Gábor Bálint: A legfőbb ügyészi megbízatás olyan megtiszteltetés, amely csak egyszer adatik az életben

Interjút adott a Legfőbb Ügyészség honlapjának Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, akit szerdán választott meg a tisztségre az Országgyűlés. Nyilatkozott a legfőbb célkitűzésekről, a világban zajló változásokról, valamint a magyar ügyészség nemzetközi helyzetéről is.

„Cél az, hogy Magyarország ügyészsége magas szakmai színvonalon teljesítő, a hivatásukat örömmel végző kollégák közösségeként lássa el az alkotmányos feladatát. Jó csapatjátékos vagyok, tehát szeretem meghallgatni másoknak az érvekkel alátámasztott szakmai álláspontját, másik oldalról pedig szeretek nyílt kártyákkal játszani” – fogalmazott Nagy Gábor Bálint, hozzátéve, hogy „Magyarország ügyészsége mind a végrehajtó hatalomtól, mind a törvényhozó hatalomtól független”.

„Amikor egy politikus feljelent egy másik politikust, akkor ez számunkra úgy csapódik le, hogy egy ember feljelentett egy másik embert. Meghozzuk a szakmai döntéseket a jogszabályok és a szakmai meggyőződésünk alapján, és egyáltalán nincs jelentősége, nem is lehet jelentősége annak, hogy ez által adott esetben milyen érdekeket sértünk, vagy kinek az érdekeit támogatjuk” – fűzte hozzá.

Nagy Gábor Bálint elmondta, hogy

a magyar ügyészség váderedményessége az elmúlt években 99 százalék körül mozgott, tehát az ügyészség által megvádoltak 99 százalékáról a bíróság is azt mondja, hogy bűncselekményt követett el.

Az új legfőbb ügyész úgy véli, ez egy nagyon pozitív arány, mivel ez szerint azt mutatja, hogy az ügyészség kiemelkedően magas szakmai színvonalon teljesíti feladatát.

Az interjúban azt is kifejtette, hogy nagy változások zajlanak a világban, például az informatika terén, ez pedig új felkészültséget igényel az ügyészség részéről is, egyre kevésbé lesz elkerülhető a specializáció, egyre kevésbé lesz működőképes az ügyészség tudományos, valamint elméleti alapok nélkül. Nagy Gábor Bálint azt is hozzátette, hogy

a magyar ügyészség nemzetközi helyzete kiváló, például az Európai Ügyészség vonatkozásában.

Az európai főügyész többször elmondta, hogy a nem részes tagállamok közül messze a magyar ügyészséggel a legjobb az Európai Ügyészség kapcsolata, és ugyanez elmondható az OLAF-ról, az Európai Csalás Elleni Hivatalról is.

„A magyar ügyészség szlogenje: törvény és igazság. Ez azt hivatott szimbolizálni, hogy az ügyészség az igazságszolgáltatás része, a jogszabályoknak alárendelten működik, ugyanakkor törekednie kell arra, hogy kiderítse az anyagi igazságot, azaz a tényeket egy adott ügyben” – mondta Nagy Gábor Bálint.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, az Országgyűlés szerdán választotta meg legfőbb ügyésznek Nagy Gábor Bálint korábbi Legfőbb Ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyészt. Elődjét, Polt Pétert szintén szerdán választották meg az Alkotmánybíróság elnökének.

Kiemelt kép: A legfőbb ügyésznek jelölt Nagy Gábor Bálint, a Legfőbb Ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyész (b), az Alkotmánybíróság (AB) elnökének jelölt Polt Péter alkotmánybíró (k) és az AB tagjának jelölt Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa (j) az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. június 11-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)