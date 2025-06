Erős közösségnek nevezte a sashalmi keresztény híveket Szatmáry Kristóf a megújult Sashalmi Krisztus Király-plébániatemplom átadásán

Amikor egy templom megújul, az a közösségen túl jó a városrésznek, a falunak, sőt a gazdaságnak is, hiszen az sem mindegy, hogy milyen megbízásokat, milyen munkákat kapnak a felújításokban részt vevő vállalkozók, vállalkozások, akik erre még büszkék is lehetnek – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten. Soltész Miklós bejelentette, hogy a kormány a Budapest-Sashalmi Krisztus Király-plébániatemplom tetőszerkezetének felújítását további 60 millió forinttal támogatja.

Az államtitkár az eseményen felidézte, hogy ez a templom 1930-ban egy olyan időszakban épült fel, amikor nem sokkal korábban elvették Magyarország kétharmadát, és épp kezdett volna magához térni az ország, amikor betört a nagy világgazdasági válság, majd ezt követően a nagyhatalmak – a mai korhoz hasonlóan – úgy gondolták, hogy gazdasági bajaikat, irigységüket egy háború kirobbantásával rendezik.

95 évvel ezelőtt őseink minden nehézség ellenére mertek vállalkozni, és felépítettek egy ilyen hatalmas és szép templomot. Tisztelet a hősöknek!

– hangsúlyozta.

Ugyan az idő minden épületet, minden egyes alkotást, így egy templomot is kikezd, de „nekünk kötelességünk” ezeket olyan állapotban megtartani és továbbadni, hogy a következő évtizedekben is hívek sokaságát fogadhassa – fűzte hozzá az államtitkár. Kiemelte: a templom felújításának érdekében létrejött összefogást, rámutatva: abból már eddig is részt vállalt az Esztergom-Budapesti főegyházmegye, a kormány, a hívek, valamint a XVI. kerületi önkormányzat is. Soltész Miklós az eseményen bejelentette, hogy a templom megújulásának eddig elvégzett munkálataira már biztosított 25 millió forinton túl a kormány a tetőszerkezet felújítását további 60 millió forinttal támogatja. Az államtitkár méltatta Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő erőfeszítéseit, aki akkor nyújtotta be a templomfelújítási támogatásról szóló javaslatát, amikor még volt arra lehetőség, hogy azt a plébánia még az idei esztendőben megkaphassa.

Soltész Miklós az eseményt követően az MTI-nek nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy

a templomfelújításokból Budapest a nemzet fővárosa sem maradhat ki, és ennek során a sashalmi templom mellett a Budavári-Nagyboldogasszony-templom, a Bakáts téri, valamint a Horváth Mihály téri templom és több tucat más templom is megújult már az Eucharisztikus kongresszus kezdetére.

Az államtitkár rendkívül fontosnak nevezte a kisebb közösségekhez, adott esetben a külső kerületekhez tartozó templomokat, jelezve, hogy ennek része a sashalmi templom felújítása is.

Szatmáry Kristóf (Fidesz) elmondta, hogy családja több mint 100 éve él Sashalmon. Kiemelte a templom felújításában az állami segítség jelentőségét. Minden erejükkel azon vannak, hogy az elkövetkező években a templom kívülről és belülről is teljesen megújuljon – mondta. A képviselő szerint a mostani támogatással nagy lépést tettek előre, de még komoly feladataik vannak. A sashalmi keresztény híveket erős közösségnek nevezte, és mindenkinek megköszönte, aki részt vállalt a templom megújításából.

Nagy Zoltán plébániai kormányzó megemlékezése során egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy a katolikusok számára a Krisztus király kifejezés a világmindenség királyát jelenti, ugyanakkor minden gondolat és parancs csak akkor ér valamit, ha azt meg is tartjuk. Az áldozatvállalás bizonyosságát méltatta és azt hangsúlyozta, hogy Isten mindenütt jelen van. A vasárnaponként ebbe a templomba látogató hívek mindig kegyelemben részesülnek – mondta. Ismertetése szerint a Budapest-Sashalmi Krisztus Király-plébániatemplomban minden évben egy dekorációval emlékeznek a trianoni országcsonkításra, mivel az igazságtalanság akkor is igazságtalanság, ha több mint 100 éve történt. Elmondta, hogy egyik dekorációjukon Orbán Viktor 2019. június 4-én elhangzott szavai olvashatók, miszerint „az idő a sebeket gyógyítja, de az amputációt nem”.

