Századvég: Az európai emberek megélhetési nehézségekkel küzdenek

Az európai polgárok 80 százaléka szerint a kontinens stagnál vagy hanyatlik. A borúlátó attitűd leginkább az egyre fokozódó megélhetési válsággal magyarázható: minden harmadik uniós lakos számára gondot okoz a mindennapi megélhetés és csaknem felük nem tudna fedezni egy nagyobb összegű, váratlan kiadást. A tagállamok között nagy különbségek vannak: míg Görögországban és Lettországban a relatív többség nehezen él meg, Hollandiában és Magyarországon a lakosság háromnegyede képes kijönni a jövedelméből.

Európa mélyrepülésben

Az európaiak borúlátóbbak, mint az elmúlt tíz évben bármikor: A Századvég Európa Projekt-kutatása alapján 2025-ben 39 százalékkal többen gondolták, hogy rossz irányba mennek a dolgok mint, akik a jó irányt jelölték meg.

Az elmúlt évek konjunktúraérzetében tapasztalható mélyrepülés a háborúra adott hibás brüsszeli válaszok eredménye. A szankciók és Ukrajna finanszírozása jelentősen szűkítette az EU gazdasági mozgásterét. A polgárok lesújtó véleménnyel vannak a közösség versenyképességéről: a válaszadók harmada szerint Európa hanyatlik, csaknem fele szerint pedig stagnál.

A negatív percepciók elsődleges oka, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik megélhetési nehézségekkel küzdenek. Korábbi közleményünkben rámutattunk, hogy a rezsiköltségek növekedése négy év alatt több, mint 65 millió főt tett energiaszegénnyé.

Egyre több a kiszolgáltatott európai polgár

A háború és az azokra adott hibás válaszok nemcsak az energiaárakat, hanem a hitelkamatokat is megemelték, ami – a változó kamatozású hitelek esetében – a háztartások törlesztőrészleteibe is begyűrűzött. A hirtelen megnövekedett adósságszolgálat az európaiak széles körét súlyos egzisztenciális kihívások elé állították: 28 százalékuknak legalább időnként nehézséget okozott a törlesztés.

A tagállamok közötti különbségek rámutatnak, hogy az érintettség mértékét nemcsak az adott ország anyagi lehetőségei, de a lakosság eladósodottsága és a változó hitelek aránya is markánsan befolyásolta. Ezzel magyarázható, hogy a hitelkamatok növekedése a tehetős skandináv országokban is nagyobb problémát okoztak. Magyarországon azonban a lakosság adósságállománya (uniós összevetéseben) kicsi, ezen belül a változó hitelek aránya alacsony és kormányzati eszközök is akadályozzák a túlzott eladósodást, így a probléma a legkevésbé hazánkat érinti.

A rezsidíjak és a hiteltörlesztő részletek növekedése Európa-szerte megemelte a családok fix költségeit. Egyes társadalmi rétegekben a jövedelmek nem voltak képesek lekövetni a drágulást, ami sokakat egzisztenciális kihívások elé állított. A kutatás eredményei alapján, az európaiak több mint harmada nehezen jön ki a jövedelméből és mindössze ötöde képes kényelmesen megélni. Azáltal, hogy Magyarországon mind az energiaszegénységnek, mind a túlzott eladósodásnak kitett lakosok aránya alacsonyabb, kevesebben küzdenek általános megélhetési nehézségekkel is, mint máshol. Az érintettek 24 százalékos aránya a legalacsonyabb az EU-ban.

Az európai életszínvonal romlásával – a szegénység növekedése mellett – a családok egyre szélesebb köre veszíti el ellenállóképességét. Ahogyan a jövedelmek korlátozottan képesek követni a megélhetési költségek emelkedését, a háztartások egy része kénytelenné válik felélni tartalékait. Az eredmények alapján az uniós lakosság kevesebb, mint fele (44 százaléka) lenne képes fedezni egy nagyobb összegű, váratlan kiadást. Magyarországon ez az arány – Luxemburg (69 százalék), Hollandia (58 százalék) és Ausztria (55 százalék) után – a negyedik legmagasabb: 54 százalék.

Minden olyan lépés, ami további költségeket ró az EU-ra, súlyos veszélyt jelent az európai társadalomra. A Századvég korábbi elemzése alapján Brüsszel fő törekvései – Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása, az ország felfegyverzése, teljes orosz energiaembargó – olyan mértékű többletterhet jelentenének, amelyek az uniós lakosság további széles rétegeit szegénységbe taszítanák.

A kiemelt ép illusztráció. Az Európai Bizottság brüsszeli székháza (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)