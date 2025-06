A BKK kivezeti a féléves Mol Bubi-bérletet

Kivezeti a féléves Mol Bubi-bérletet június 24-ével a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), jövőre a jelenleginél nagyobb területen elektromos rásegítésű kerékpárokkal bővül a szolgáltatás – közölte a BKK szerdán.

Az intézkedés oka, hogy a BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése 2025 decemberében lejár, így azt követően a társaság nem tudja biztosítani a bérletek érvényességének maximális idejét. A következő hónapokban a rendszeresen közbringát használók Mol Bubi havi bérlettel tudják kedvezményesen használni az idén tízéves szolgáltatást – tették hozzá.

Azt írták, hogy a tervek szerint a jövőre induló új közbringarendszer legalább ötezer kerékpárt biztosít majd, ezek közül legalább ezer elektromos rásegítésű lesz, és a jelenlegi szolgáltatási terület határától távolabbi, minden fontos, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedi majd.

Az új szolgáltatás, a Mol Bubi 3.0 olyan városrészekbe is elér majd, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy az Őrmező. A kerékpárok ráadásul már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek – sorolták. A szolgáltatás üzemeltetésének folytatására közbeszerzési eljárást írt ki a BKK, ez jelenleg is folyamatban van. Az új rendszer kerékpárjai 2026 elejétől fokozatosan jelenhetnek meg a fővárosi utakon – tartalmazza a közlemény.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)