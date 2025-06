Vona Gábor bejelentette: pártjával elindul a 2026-os országgyűlési választásokon

Vona Gábor, a Második Reformkor (2RK) pártelnöke hétfő délután egy videóbejelentésben jelentette be, hogy pártja elindul a 2026-os országgyűlési választásokon.

A pártelnök öt fontos érvet sorolt fel a részvétel mellett, és kitért arra is, hogy a politikai helyzet bizonytalanságai miatt felelősen fogják mérlegelni a további lépéseket. Vona Gábor szerint a 2RK egyedi értékrenddel és programmal rendelkezik, amely megkülönbözteti őket más politikai szereplőktől.

A pártnak már vannak jelöltjei, akik régóta dolgoznak helyben választókerületeikben, és bíznak abban, hogy a magyar választók között sokan vannak, akik kormányváltást szeretnének, de nem kívánják támogatni a Tisza pártot.

Vona hangsúlyozta, hogy a 2026-os választáson nem egypárti kormányváltásra van szükség, ezért a 2RK is megméretteti magát.

Vona öt pontban fejtette ki, hogy miért nem lehet egyszerű döntés most meghozni, ki induljon a választáson:

Aki nem indul, az nem hisz önmagában és programjában; a kormány mindent megtesz a kormányváltás megakadályozásáért; fel kell készülni arra az eshetőségre, hogy a kormány megakadályozhatja a 2RK indulását; a párt jelöltjei már most is fel vannak készülve arra, hogy megvédjék magukat az esetleges politikai támadásoktól; amennyiben az indulás akadályt jelentene a kormányváltásnak, a párt „felelős döntést” hoz, akár visszalépéssel is.

A pártelnök az indulás kapcsán egy Facebook-bejegyzésben is megfogalmazta álláspontját a 2026-os választásról: „A 2RK minden eshetőségre felkészült. Ha a választások előtt arra lenne szükség, hogy egyet hátralépjünk, hogy az ország egyet előre léphessen, mi készen állunk. De erről nem most kell dönteni! Az butaság és felelőtlenség lenne. Még sok minden változhat a következő egy évben. Mi bízunk önmagunkban és az emberek is bízhatnak bennünk! Mindent a maga idejében! Most dolgozni és menni kell tovább, valamint hinni a kormányváltásban és egy demokratikus Magyarországban!”

A pártelnök szerint ahhoz, hogy a 2026-os választás valóban tiszta és korrekt legyen, három törvényt kellene megújítani még a voksolás előtt: az alaptörvényt, a médiatörvényt és a választójogi törvényt.

A 2RK álláspontja szerint az akkumulátoripar zsákutca Magyarország gazdaságának, viszont az egészségipar lehet a jövő gazdasági motorja, és a második reformkor alapja, erről azonban további szakértői egyeztetések zajlanak.

A Második Reformkor egy éve már az európai parlamenti választáson 0,68 százalékot, 30 961 szavazatot szerzett, ezzel megelőzve több kisebb ellenzéki formációt.

Az ellenzéki kispártok indulásának kérdése kiemelt téma lett, mivel a legnagyobb ellenzéki erőként a Tisza Párt mind a 106 egyéni választókerületben elindul, míg a Momentum párt már hivatalosan is úgy döntött, hogy nem vesz részt a 2026-os választáson.

Kiemelt kép: Vona Gábor, a Második Reformkor Párt EP-listavezetője (Fotó: MTI/Lakatos Péter)