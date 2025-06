A kormány kész pénzügyi mankót nyújtani a csődbe kormányzott Budapestnek

Annak ellenére, hogy a főváros kasszájába jelenleg sokkal több pénz folyik be, mint korábban bármikor is, a Karácsony Gergely által vezetett Budapest mégis odajutott, hogy a pénzügyi ellehetetlenülés réme fenyegeti. A kormánynak azonban az ellenzéki vádakkal szemben nem áll érdekében, hogy Budapest pénzügyileg kivérezzen és csődbe jusson, ezért kész segítséget nyújtani. Úgy tudjuk, hogy a kabinet és a Fővárosi Önkormányzat közötti tárgyalások órákon belül megkezdődhetnek.

Az előzményekhez tartozik: a Fővárosi Közgyűlés a legnagyobb ellenzéki frakcióval rendelkező Tisza Párt aktív támogatásával az idei esztendőre olyan költségvetést fogadott el, amelynek a kiadási oldala ötvenmilliárd forinttal kurtább a kelleténél. A főváros ugyanis a törvényileg meghatározott szolidaritási hozzájárulásnál ennyivel kevesebb pénzt tervezett be az idei büdzséjébe.

Tavaly 75 milliárd forint volt a Budapest által fizetendő szolidaritási hozzájárulás mértéke. A törvény rendelkezése alapján ez 2025-re 14 milliárddal, 89 milliárd forintra emelkedett. Amikor a költségvetési tervet a város vezetői a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztették, már igencsak lehetett tudni, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke idén 89 milliárd forint lesz. A Fővárosi Közgyűlés azonban leszavazta a Fidesz javaslatát, hogy ezt az összeget hiánytalanul be kell fizetni az államkincstár számlájára, és úgy döntött, hogy annál sokkal kevesebb pénzt utal át.

Ennek megfelelően a költségvetési egyensúlyt a bevételek ismeretében 51 milliárd forinttal alacsonyabb kiadási szinten állították be. Emiatt fordult a Kúriához a Sára Botond főispán által vezetett kormányhivatal.

A pert Budapest elbukta, a hiányzó összeg első részletére pedig az államkincstár inkasszót nyújtott be. Ez borította fel Budapest költségvetését, hiszen a város jelenlegi költségvetésében az ötvenmilliárd forintra semmilyen fedezet sincs.

A helyzetet csak tovább súlyosbítja, hogy a főváros mindeközben belevágott a Rákosrendezőn található gigantikus méretű rozsdaövezet tulajdoni rendezésébe. A terület megvételét célzó tranzakció pedig majdnem fillérre pontosan annyiba kerül, mint amennyi pénzt a szolidaritási hozzájárulás esetében az ország többi önkormányzatától megtagad a Karácsony Gergely vezette testület, hiszen ez a pénz nem a kormányt gazdagítja, hanem a nehezebb helyzetben lévő hazai önkormányzatokat. Ismert az is, hogy Rákosrendező kiváltképp szennyezett talajú területét a kormány először arab hátterű nemzetközi befektetőtársaságnak szerette volna értékesíteni, mégpedig oly módon, hogy ők állják a környezeti rekultiváció összegét.

A hirado.hu értesülései szerint pusztán csak ez a költség súlyos tízmilliárdokat is felemészthet. Budapest azonban keresztül húzta ezt az elképzelést azzal, hogy bejelentette, él az elővásárlás lehetőségével. Ebben az esetben azonban a talajszennyezettség megszüntetésének költsége is a fővárost terheli.

Ennél a pontnál derült ki, hogy Budapestnek kipukkadt a pénztárcája.

Karácsony Gergely főpolgármester a kialakult csődközeli helyzetből előre menekült, és ahelyett, hogy a valóságnak megfelelő adatokra alapuló, új költségvetést dolgozott volna ki, a kormánnyal szembeni konfrontációt választotta, és nyomásgyakorlás céljából tíz percre a teljes fővárosi tömegközlekedést leállíttatta.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai behúzódtak a megállókba, hogy aztán a kikényszerített szünet leteltével folytassák útjukat. A főpolgármester az akció után mindezt olyan kiállásnak nevezte, amihez szerinte több fővárosi cég és intézményi szakszervezet is csatlakozott. Mint az a közösségi médiában tett bejegyzésében olvasható: „A mai leállás kiállás Budapestért: tíz perc az életünkből a városért, ami az életünk.” Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés célja, hogy a főváros megmutassa: a kormányzati elvonások kivéreztetik Budapestet.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője szerint Karácsony Gergely nem Budapestet vezeti, hanem kampányt folytat. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: több száz milliárd forint tűnt el a főváros kasszájából. Mint írta: „Most, amikor valóban baj van, nem a megoldást keresi, hanem szövetségeseivel együtt politikai játszmába kezdett. Törvénytelen költségvetést terveztek, úgy hogy tudták, 51 milliárd forint hiányzik belőle. Emellett 50 milliárdért megvették a használhatatlan Rákosrendezőt. Mindenki előre látta, hogy ennek fizetésképtelenség lesz a vége – mégis tudatosan meghozták ezeket a döntéseket.”

„A cél világos: a csőd árnyékában lázadást szítani, és ebből politikai hasznot remélni a következő választásra. Erre használják a szakszervezeteket, a fővárosi cégek dolgozóit, a tömegközlekedés megbénítását. A budapestieket eszközzé tették, saját politikai céljaik eszközévé” – írta Szentkirályi, aki szerint „Karácsony úgy tesz, mintha ő lenne az áldozat. Pedig ő a tettes, aki úgy használja a budapesti alapszolgáltatásokat, mint egy terrorista a túszait. Azzal fenyegetőzik, hogy ha nem kap pénzt, akkor leállítja azokat. Ezzel pedig a budapestieknek árt – ők fizetik meg az árát a főpolgármester színjátékának”.

„Karácsony most is azt teszi, amihez a legjobban ért: hazudik, és másra mutogat. Pedig az a csőd, amit most megélünk, a Karácsony–Tisza–Vitézy-koalíció közös terméke. Ők együtt fogadták el azt a költségvetést, amiről mi rögtön jeleztük, hogy törvénytelen és csődbe viszi a fővárost” – olvasható Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu