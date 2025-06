Megbukott Karácsony Gergely akciója, Budapest nem kért a káoszból

Karácsony Gergely személyes parancsára Budapesten tíz percre leállt a közösségi közlekedés. Azok a cégek, amelyek Karácsony Gergellyel hivatali-függelmi viszonyban vannak, az akció mögé álltak, a városlakók azonban elítélték a tömegközlekedési rendszer kéretlen kényelmetlenséget okozó leállását.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai behúzódtak a megállókba, hogy aztán a kikényszerített szünet leteltével folytassák útjukat. A főpolgármester mindezt olyan kiállásnak nevezte, amihez szerinte több fővárosi cég és intézményi szakszervezet is csatlakozott. Mint az a közösségi médiában tett bejegyzésében olvasható: „a mai leállás kiállás Budapestért: tíz perc az életünkből a városért, ami az életünk”. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés célja, hogy a Főváros megmutassa: a kormányzati elvonások kivéreztetik Budapestet.

A közlekedési leállás kapcsán megszólalt a Főpolgármesteri Hivatal is, s tudatta: a Budapest melletti kiálláshoz több fővárosi cég is csatlakozott, tizennégy fővárosi szakszervezet pedig szolidaritási akciót tart. A Fővárosi Vízművek, a Budapesti Közművek és a Budapest Közút dolgozói kék szalaggal jelzik támogatásukat. A BKV leállása mellett, a tömegközlekedési vállalat akciójával egyidőben, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőiben és a strandokon is szünetelt a jegykiadás. A medencék felügyeletét ez nem érintette, az úszómesterek folyamatosan gondoskodtak a vendégek biztonságáról.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) dolgozói kék felsőbe öltözve csatlakoztak a szolidaritási akcióhoz. Budapest Főváros Levéltárának dolgozói éppen úgy a székház eléőtt gyülekezve fejezték ki, hogy csatlakoztan az akcióhoz, mint ahogyan azt a Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint a Budapesti Történeti Múzeum munkatársai is tették.

Karácsony Gergely akciójáról Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában fejtette ki a véleményét. Jelezte: ha kell, akkor a kormány segít, de ehhez fel kell tárni a jelenlegi helyzetet. Magát az akciót Orbán Viktor példátlannak nevezte. Hangsúlyozta: a politika kiindulópontja, hogy egy közösség vezetőinek jogi és erkölcsi kötelessége biztosítani az emberek számára a közszolgáltatásokat, ezért „váratlan fejlemény a magyar politikában” az, hogy a tulajdonosi jogokkal élve valaki úgy dönt, hogy nem nyújt közszolgáltatást.

A miniszterelnök szerint minden ilyen zűrzavar oka a vezetői hibákban keresendő. Felrótta: olyan költségvetést fogadtak el, amiről minden jogász megmondta, hogy törvénytelen. A cégvezetők a kormányfő szerint fogyóeszközök, nyakig ér a korrupció, a közgyűlés pedig olyan, mint egy zsibvásár – sorolta a kormányfő, aki úgy összegzett: az egész város „vezetésért kiált”.

A budapesti tömegközlekedés leállítását elrendelő főpolgármesteri verdiktet a budapestiek zsarolásának és büntetésének nevezte Latorcai Csaba. Közösségi oldalán mindezt bűncselekménynek is nevezte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

Azt írta: „Karácsony Gergely nem állíthatja le a BKV-t, ez közérdekű üzem megzavarása és hivatali visszaélésre való felbujtás. A tulajdonosi jogokat a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja, nem a főpolgármester, ha tehát megbénítja a várost, az bűncselekménynek minősülhet”. Latorcai szerint „Karácsony az erőszakos közlekedés-leállítással a kormányt akarta zsarolni, valójában ismét a budapestiek életét keseríti meg. Elég a politikai játszmákból. A Karácsony-Tisza koalíciónak végre a főváros érdekeit kellene szem előtt tartania, nem a saját hatalmi céljaikat”.

Vitézy Dávid sem támogatta az akciót. Mint azt Facebook-bejegyzésében leírta: „A 40 fokra melegedő, napon álló buszok és villamosok mellett az élet ment tovább, az elhúzó autókban ülők nem éreztek semmit. Várospolitikai és nyomásgyakorlási szempontból sem hiszem, hogy ez jó üzenet volt – és azt se, hogy ettől most történt a valóságban bármi a város csődjének elkerülésére”.

Az akciót a Magyar Autóklub is elítélte. Közleményükben jelezték: elfogadhatatlannak tartják, hogy a „Fővárosi Önkormányzat politikai haszonszerzés céljából Magyarország fővárosának közlekedését ellehetetleníti. A Főváros tömegközlekedésének leállítása nagy eséllyel Budapest teljes közlekedésének megbénulását okozza, bizonyosan számos közlekedő életét fogja megkeseríteni, legyen az tömegközlekedést használó, vagy éppen gépjárműben haladó”. Az autósok civil szervezete szerint a „több, mint egymillió embert érintő közszolgáltatásnak – akár rövid időre történő – leállítása nem használható fel politikai kérdésekben történő döntések kikényszerítésére. Ehhez más alkalmas színtért szükséges keresnie a feleknek” – olvasható a Magyar Autóklub közleményében.

Az egész ügyet Budapest csődközeli helyzete váltotta ki.

Az előzményekhez tartozik: a fővárosi közgyűlés a legnagyobb ellenzéki frakcióval rendelkező Tisza Párt aktív támogatásával az idei esztendőre olyan költségvetést fogadott el, amelynek a kiadási oldala ötvenmilliárd forinttal kurtább a kelleténél. A főváros ugyanis a törvényileg meghatározott szolidaritási hozzájárulásnál ennyivel kevesebb pénzt tervezett be az idei büdzséjébe.

Megírtuk: tavaly 75 milliárd forint volt a Budapest által fizetendő szolidaritási hozzájárulás mértéke. A törvény rendelkezése alapján ez 2025-re 14 milliárddal, 89 milliárd forintra emelkedett. Amikor a költségvetési tervet a város vezetői a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztették, már igencsak lehetett tudni, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke idén 89 milliárd forint lesz. A fővárosi közgyűlés azonban leszavazta a Fidesz-nek azt a javaslatát, hogy ezt az összeget hiánytalanul be kell fizetni az államkincstár számlájára, és úgy döntött, hogy kevesebb pénzt utal át.

Ennek megfelelően a költségvetési egyensúlyt a bevételek ismeretében 51 milliárd forinttal alacsonyabb kiadási szinten állították be.

Emiatt fordult a Kúriához a Sára Botond főispán által vezetett Kormányhivatal. A pert Budapest elbukta, a hiányzó összeg első részletére pedig az államkincstár inkasszót nyújtott be. Ez borította fel Budapest költségvetését, hiszen az ötvenmilliárdra semmilyen fedezet sincs.

A helyzetet csak tovább súlyosbítja, hogy a főváros mindeközben belevágott a Rákosrendezőn található gigantikus méretű rozsdaövezet tulajdoni rendezésébe.

A terület megvételét célzó tranzakció pedig pont annyiba kerül, mint amennyi pénzt a szolidaritási hozzájárulás esetében visszafog a Karácsony Gergely vezette testület.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely fõpolgármester (MTI/Hegedüs Róbert).