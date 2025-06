Főszezont idéző rohamra készül a MÁV – megnövelt kapacitással és klímás buszokkal erősítenek a hosszú hétvégére

A várható jó időre és a hétfői munkaszüneti napra való tekintettel erős, már a főszezont idéző forgalomra készül a MÁV-csoport a pünkösdi hosszú hétvégén. Egyes, elsősorban a főbb turisztikai úti célokat érintő vasúti vonalszakaszokon a megszokottnál több járművet közlekedtetnek majd, de élesítenek olyan intézkedéseket is, mint a klimatizált mentesítő motorvonatok előre meghirdetett indítása vagy az ugyancsak légkondicionált MÁV buszok menetkészen tartása az ország több pontján – közölte a vasúttársaság csütörtökön az MTI-vel.

Az utasoktól azt kérték, hogy minél többen, minél előbb váltsák meg elővételben a helyjegyeiket, a közlekedési társaság ugyanis ez alapján tudja a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat.

Különösen fontosnak nevezték, hogy a csoportok előre jelezzék utazási szándékukat a MÁV-csoport megfelelői csatornáin.

Mint közölték az Országos Havariaközpont ezúttal is megerősített ügyelettel készül arra, hogy a hosszú hétvégén azonnal be tudjon avatkozni, ha a forgalmi helyzet vagy valamilyen rendkívüli műszaki ok azt indokolja.

Mint emlékeztetnek, a múlt vasárnap óta már működik a késési biztosítás, amely a 20 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a jegyár felének visszatérítésére kötelezi a MÁV-csoportot – ezt a jogukat legkönnyebben az új MÁV+ applikáción keresztül érvényesíthetik az utasok.

A MÁV-csoport célja ugyanakkor az, hogy erre a pünkösdi hétvégén is a lehető legritkábban legyen szükség, ezért a következő napokban immár a jobb menetrendszerűséget és kiszámíthatóbb közlekedést biztosító, újabb mozdonyok is szolgálatot teljesítenek majd a főbb idegenforgalmi célpontok, elsősorban a Balaton irányába

– hangoztatták.

Majdnem egy hónapja már a nagyobb kapacitást biztosító előszezoni menetrend szerint közlekednek a járatok, de ezen felül is tervezik klímás mentesítő motorvonatok indítását, szükség esetén pedig már MÁV-buszok is készenlétben állnak az ország több beavatkozási pontján, hogy a lehető leggyorsabban a segítségére siethessenek a valamely váratlan esemény miatt késést szenvedő utasoknak.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók jegykiadó automatáikban, online a https://jegy.mav.hu/ oldalon, valamint a MÁV applikációban és MÁV + applikációban, ahol már a viszonylati jegyek is megvásárolhatók helyközi buszokra és vonatokra, illetve kombinált jegy is elérhető az applikáción keresztül, így – a célállomásig vonatot és buszt is igénybe véve – már nem kell külön tervezni az utazást és külön-külön jegyet venni az igénybe vett járatokra. Utazások tervezéséhez ajánlják az EMMA-t, a MÁV-csoport integrált menetrendi útvonaltervezőjét a https://emma.mav.hu oldalon.

Kiemelt kép: Külföldi turisták és hazai utasok csoportjai várják a vonatra szállást a magyar főváros Keleti pályaudvarán, a MÁV Start Zrt. egyik, a keleti országrész felől érkezett, majd Bécs felé tovább induló EuroCity (nemzetközi) szerelvénye mellett az utascsarnokban (Forrás: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)