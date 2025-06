Zsigmond Barna Pál: Amíg nemzeti kormány van, a magyar nemzet lélekben és közjogilag is egységes marad

Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig a magyar nemzet lélekben és közjogilag is egységes marad – közölte az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdán, a nemzeti összetartozás napján Budapesten.

Zsigmond Barna Pál az újpesti megemlékezésen úgy fogalmazott: „ha nincsen bennünk félelem, magyar nyelven imádkozunk és nemzetünk ügyében soha meg nem alkuszunk, akkor szerte a Kárpát-medencében fennmaradunk”.

1920. június 4-én egy ország borult évszázados gyászba, falvak, városok, közösségek sorsa pecsételődött meg – idézte fel, hozzátéve: 90 évet, 2010-ig kellett várni arra, hogy

„a nemzet testén esett seb gyógyulásnak induljon”.

Az államtitkár úgy fogalmazott: „ha az a sorsunk, hogy magyarságunkért folyamatosan harcoljunk, csatasorba állunk, nem félünk, hanem küzdünk. Ez a hit az, ami képes felülírni Trianon fájdalmát és a magyar baloldal árulását”.

Ehhez a küzdelemhez megvan az elszántság mind az anyaországi, mind a határon túli magyarokban, „és most is a küzdés az osztályrészünk, soha nem adtunk fel, és most sem kötünk kompromisszumot” – hangoztatta.

Zsigmond Barna Pál beszédében kitért arra, hogy a szomszédunkban zajló háború miatt a kárpátaljai magyarság megmaradása és élete ma végveszélyben van, és az elhúzódó háborút ma Brüsszelben még közelebb hoznák ahhoz a közösséghez, amelyet

„éppen a békére és biztonságra építettük”.

Kiemelte, küzdeni kell azért, hogy megvédjük az Európai Unió vívmányait, a közös határok biztonságát, a gazdaságunk és politikánk függetlenségét, úgy, hogy közben Magyarország szuverenitását is megőrizzük – számol be róla az MTI.

Szólt arról is, hogy a transzatlanti világ értékalapon megosztottá vált: ma a tengerentúlon egyetértenek azzal a nemzeti patrióta politikával, amit Magyarország képvisel,

„de Nyugat-Európában egy veszélyes irányt vettek”.

Ott úgy döntöttek – folytatta -, hogy „nem az amerikai békekezdeményezések fehér zászlói alatt sorakoznak fel, hanem a háború folytatása mellett köteleződnek el. Egy ”úgynevezett sokszínű, valójában egy színtelen, üres lobogó alá állnak, amelyet globalista és szélsőségesen liberális ideológiák mentén konstruáltak„.

Kijelentette: ez a tábor nemzetellenes, mert Európai Egyesült Államokat akar, szabadságellenes, mert elnyomja a szabad véleménynyilvánítást, és jövőellenes, mert a családok és a béke ellen dolgozik.

Ennek a tábornak a központja Brüsszelben van, és legfőbb célja nem az, hogy konszenzusra jusson a közösséget alkotó tagállamokkal, hanem, hogy minden egyes országban olyan bábkormányt hozzon létre, amely a birodalmi célokat szolgálja – fogalmazott.

”Mi nem ilyen Európai Uniót képzeltünk el, amikor beléptünk. Mégis, azon dolgozunk, hogy az unió olyanná válhasson, amilyennek elképzeltük: az Európai Unió nem egy háborús, hanem egy békeprojekt” – hangoztatta az államtitkár.

Zsigmond Barna Pál szerint sokan érzik ma úgy, hogy olyan erők dolgoznak Magyarországon, amelyek tetteikkel és szavaikkal nap mint nap csúfot űznek a nemzeti eszméből, és megbecstelenítik a magyar államiság ezeréves premisszáit.

Kiemelte: magyarnak lenni azt jelenti, hogy a Himnusz és a Szózat sorai az identitás alapkövei, osztozni tudunk egy ezeréves nemzet sorsában, és hogy a nemzet zászlaját a legnagyobb zivatarban is a magasba tudjuk tartani –

„nem csak akkor, amikor sétálni támad kedvem szerte az országban”.

„Magyarnak lenni azt is jelenti, hogy hazám támadóit az ellenségemnek, és nem a szövetségeseimnek tekintem. Ez nem politikai kérdés, hanem egy olyan morális mérce, amely nem függ sem kortól, sem országhatártól” – mondta az államtitkár.

Zsigmond Barna Pál a megemlékezésen arra kérte a résztvevőket, hogy imádkozzanak Parajdért és Székelyföldért, és arra biztatott mindenkit, hogy segítsen a bajba került több ezer családon.

Pintér Gábor, Budapest 12. számú választókerületének Fidesz-KDNP elnöke arról beszélt, hogy a ma fiataljainak is fontos beszélni a trianoni békeszerződés következményeiről, történelmi szerepéről. Meg kell találni a generációk közötti összekapcsolódási pontokat, hogy Trianon emlékezete fennmaradjon, ez a nemzeti összetartozás feladata és felelőssége.

Kiemelt kép: Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)