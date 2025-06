Összefogás Székelyföldért: eddig több mint 57 millió forint gyűlt össze, Böjte Csaba a remény fontosságára hívta fel a figyelmet

Böjte Csaba ferences szerzetes a remény fontosságára hívta fel a figyelmet szerda délelőtt a közmédia és az Ökumenikus Segélyszervezet Összefogás Székelyföldért címmel meghirdetett közös adománygyűjtésén, amelyen nem sokkal 12.00 óra előtt több mint 44 millió forint gyűlt össze.

A nemzeti összetartozás napján sugárzott egész napos tematikus műsorfolyamban megszólalt Böjte Csaba ferences szerzetes is, aki a Mária Út Közhasznú Egyesület zarándoklatához csatlakozott egy napra. A zarándokok Budapestről indultak és több mint 800 kilométert tettek meg eddig, szerdán pedig Böjte Csaba is velük tart, és este Gyergyóalfaluban szentmisét mond a gyűjtés eredményességéért – mondta a szerzetes.

Böjte Csaba vasárnap a parajdi sóbányánál is imádkozott a zarándokokkal, majd misét celebrált a helyieknek. „Arra biztatok mindenkit, hogy éljen és ne féljen” – mondta a szerzetes. Böjte Csaba azt is elmondta, hogy jókedvvel, derűvel sokkal könnyebb elvégezni még a nehéz feladatokat is, ezért a bajbajutottaknak is azt üzente, hogy próbáljanak meg reménnyel telve nekiállni a rekonstrukciós munkáknak.

A magyarok mindig össze tudnak fogni, amikor baj van

– mondta Pál István Szalonna népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője a Duna stúdiójában. „Ez most is látszik, és köszönet a televíziónak is, hogy pillanatok alatt az ügy mellé áll, mert rengeteg barátunk van, akinek tényleg nagy szüksége van most a segítségre” – hangsúlyozta.

A népzenész elmondta, hogy ilyenkor a bajbajutottaknak az a legfontosabb, hogy tudják, nincsenek egyedül, valóban számíthatnak azonnali segítségre, például ételre és ivóvízre, az anyagi támogatás pedig majd a következő lépcső lesz.

Mező Misi énekes videóüzenetben jelentkezett be, és a parajdi sóbánya tragédiája kapcsán az ottani, turizmusból élő emberek nehézségeire hívta fel a figyelmet. Az énekes arra biztatott, hogy a sóbánya állapotától függetlenül is, amint már biztonságos, látogassanak el az emberek Parajdra kirándulni, töltsenek el a térségben néhány napot, hogy azok a családok, akik az életüket a turizmusra építették, ne maradjanak megélhetés nélkül.

Visegrád városa szerda reggel egy rendkívüli testületi ülésen kétmillió forint azonnali, szabad felhasználású segélyt szavazott meg testvérvárosa, Parajd számára, valamint a polgármester és minden képviselő felajánlotta egyhavi tiszteletdíját, több mint 44 millió forintot a helyiek megsegítésére – mondta el a Duna stúdiójában Cseke László, a Szent György Lovagrend örökös kancellárja Visegrád képviseletében.

Cseke László arra biztatta az önkormányzatokat, hogy kövessék példájukat, hiszen most nagy szükség van a segítségre.

„Mi, akik a Duna mellett élünk, pontosan tudjuk, hogy milyen egy árvíz, volt benne részünk sokszor” – emelte ki. Hozzátette: ilyenkor minden segítséget meg kell adni a rászorulóknak, különösen a következő napokban, hiszen ahova időben érkezik a segítség, ott komolyabb nehézségeket is el lehet hárítani.

A 1353-as adományvonalon hívásonként és üzenetenként (SMS) 500 forinttal lehet csatlakozni az összefogáshoz, nagyobb összegű támogatással továbbra is a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Székelyföld” megjelöléssel lehet segíteni.

Kiemelt kép: Böjte Csaba ferences rendi szerzetes (Fotó: MTI/Biró István)