Összefogás Székelyföldért: eddig több mint 30 millió forint gyűlt össze, Gáncs Kristóf a pénzadományok fontosságára hívta fel a figyelmet

Pénzadománnyal lehet most leginkább segíteni, mert ebből tudnak eszközöket vásárolni, vagy később utalványokat adni a bajba jutott székelyföldi családoknak – hangsúlyozta Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója, a Duna televízió adománygyűjtő műsorában szerdán. Hozzátette, a legfontosabb a cselekvő szolidaritás, hogy tettekben is kifejezzük együttérzésünket.

A Nemzeti Összetartozás Napján a közmédia egész napos tematikus műsorfolyammal jelentkezik a Dunán, a Duna World-ön és a Kossuth Rádióban. Célja, hogy felhívja a figyelmet a bajba jutott székelyföldi családokra.

Gáncs Kristóf elmondta, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet már pénteken kiérkezett a helyszínekre, a parajdi sóbányához és Nagy-Boroszlóra, valamint a környező településekre, amelyek a legjobban érintettek az árvízben. „Nagyon örülünk annak, hogy ma a közmédián keresztül sok emberhez el fog jutni ez az üzenet, hogy bizony szükség van a konkrét segítségre” – emelte ki.

Elmondta, hogy a segélyszervezet munkatársai előzetesen a helyszínen felmérték, hogy több mint 120 házat érint csak Nagy-Boroszlón az árvíz.

A házakban 60 centiméter magasan áll a víz, odavesztek a bútorok, termények, gyógyszerek is, mert olyan gyorsan jött az ár, hogy azonnal menekülni kellett.

„Mi mint segélyszervezet arra vagyunk felkészülve, hogy a lehető leggyorsabban reagáljunk. A felméréseket tettek követték, és már a hétvége folyamán megérkeztek a helyszínekre azok a tisztító- és fertőtlenítőszerek, víztisztító tabletták, melyekre ott volt szükség, hogy az első napokban el tudjuk kezdeni a kármentést. A következő fázis a visszaköltözés lehet, ezért a mai adománygyűjtésnek a legnagyobb tétje, hogy mekkora segítséget tudunk nyújtani azoknak az embereknek, akiknek mindenük odaveszett” – mondta.

Az ügyvezető kiemelte, hogy a közmédia csatornáin zajló egész napos műsorfolyamnak azért van nagy jelentősége, mert az emberek a képeken, helyszíni tudósításokon keresztül jobban átérezhetik, hogy micsoda pusztítás történik. Maga a segélyprogram azonban hónapokig, vagy akár egy évig is elhúzódhat, hiszen sokszor házak újjáépítéséről, javak pótlásáról van szó.

„A sok kicsi sokra megy, a sok ötszáz forintból, amelyek a 1353-as adományvonalra, vagy a számlaszámunkra érkeznek, azokból gyűlhetnek össze azok az erőforrások, amikből hosszú távon tudunk a bajbajutottakon segíteni”

– emelte ki.

Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy azért pénzadományra van most a leginkább szükség, mert ebből tudnak a leghatékonyabban segíteni, akár konkrét eszközök, akár később utalványok formájában is. Ezeket az utalványokat az érintett családok helyi kereskedőknél tudják levásárolni, ezzel a helyi gazdaságot is támogatva, valamint biztosítva azt, hogy azt vehessék meg, amire valóban szükségük van.

A 1353-as adományvonalon hívásonként és üzenetenként (SMS) 500 forinttal lehet csatlakozni az összefogáshoz, nagyobb összegű támogatással továbbra is a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Székelyföld” megjelöléssel lehet segíteni.

Több mint 30 millió forint gyűlt össze eddig az Ökumenikus Segélyszervezet számára

Kiemelt kép: Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)