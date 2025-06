Gulyás Gergely: Nem kifelé tartunk a háborúból, hanem befelé, Brüsszel nem a békét támogatja

Szerda délelőtt ismét kormányülést tartottak a Karmelita kolostorban, a legújabb döntések bejelentésére pedig ezúttal sem kellett várni csütörtökig, mivel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő már rögtön az ülés után ismertette azokat. Csatlakozott hozzájuk Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese is. Többek között szóba került az orosz–ukrán háború, a parajdi katasztrófa, a Demján Sándor Program, a pride, valamint a főváros pénzügyi helyzete is.

„Az elmúlt egy hét eseményei kevés bizakodásra adnak okot, mivel háború egyelőre nem a béke irányába halad, sőt, az elmúlt hétben történtek csökkentették a gyors és kézzelfogható békének az esélyét csökkentik” – jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy nem kifelé tartunk a háborúból, hanem befelé. A kormány úgy értékelte a helyzetet, hogy az európai háborús politika semmit sem változott, Brüsszel ugyanis továbbra is a háborút támogatja a béketárgyalás helyett. A tárcavezető ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy látható, hogy vannak azért ezzel ellentétes vélemények is.

„Ilyen szempontból a lengyel választási kampány és különösen az elnökválasztás is reményekre ad okot. Innen is gratulálunk az újonnan megválasztott lengyel államfőnek, de ettől még tény, hogy az Európai Tanácsban kevesen vannak, elsősorban a magyar és a szlovák miniszterelnök, akik az amerikai békepolitikát feltételek nélkül teljes egészében támogatják” – hívta fel a figyelmet.

„Azt is látjuk, hogy ennek a következménye az a fokozódó háborús propaganda, amit Magyarországon is lehet tapasztalni. A kormány egy nemzetbiztonsági információkon alapuló szolgálati tájékoztatót is meghallgatott ezzel kapcsolatosan. Ez alapján mindenképpen kijelenthetjük, hogy van Magyarországon jelenlévő külföldi finanszírozása a háborús propagandának. Ez nemcsak Ukrajnából és nemcsak Oroszországból érkezik, hanem máshonnan is. Azt is lehet egyértelműen látni és kimondani, hogy mindkét ország háborús propagandája érdekében újságírókat fizetnek Magyarországon”

– fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kormány úgy véli, hogy Magyarország érdeke továbbra is a gyors béke. Az is biztos, hogy az amerikai adminisztráció láthatóan fogyatkozó türelemmel, de továbbra is elkötelezett a béke iránt. Remélik, hogy ennek lesz eredménye a következő hónapokban, de az biztos, hogy a mögöttünk hagyott hét háborús fejleményei kevesebb optimizmusra adnak okot.

A kormány figyeli a parajdi helyzetet

A kormány foglalkozott a parajdi sóbányát érintő katasztrófával is. A kormányülés vendége volt a Hargita megye tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond, aki részletesen beszámolt a helyzetről és elmondta, hogy a kormány miben tud segíteni. Gulyás Gergely szerint sajnálatos, hogy a kormánynak a nemzeti összetartozás napján ilyen vonatkozással kell Székelyföld ügyeivel foglalkozni. Elmondása szerint egyértelmű, hogy óriási emberi mulasztás történt, de ennek megállapítása már a román hatóságok feladata.

„Ami magyar részről kulcsfontosságú, hogy az RMDSZ-el, illetve a Hargita megyei tanáccsal tartjuk a kapcsolatot. Minden segítséget, amit innen, Magyarországról kell, illetve lehet megadni, megadunk. Magyar kutatók is bekapcsolódtak abba a megfigyelő rendszerbe, amely a parajdi són végzett vizsgálatok segítségével vesz részt a vízbetörést követő kárelhárítási munkálatokban. (…) Ennek ellenére is kétséges, hogy a bánya bármilyen formában megmenthető-e. Ma azt mondhatjuk a meghallgatott tájékoztatás alapján, hogy erre sajnos az esély lényegesen kisebb, mint arra, hogy nem menthető meg”

– részletezte a tárcavezető.

Elmondta azt is Gulyás Gergely, hogy a magyar katasztrófavédelem is felajánlotta a segítségét a román hatóságoknak, valamint küldtünk vízügyi és katasztrófavédelmi szakembereket is. A kormány képviseletében Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár is a helyszínen járt. Gyorssegélyként 10 millió forintot adtunk. A segítségnyújtásban a kormány együttműködik az Ökumenikus Segélyszervezettel, amely egy célzott segélyprogramot is indított a parajdi sóbánya dolgozóinak.

„Egy országos adománygyűjtés kezdődött. A magyar közmédia is bekapcsolódott ebbe”

– hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely.

A miniszter szerint, ami középtávon a legkomolyabb kihívás, hogy Parajd és a környéke a turizmusból élt, a megváltozott helyzetben azonban csökken a térség turisztikai ereje. A kormány ebben is igyekszik majd segítséget nyújtani az ott élőknek.

A Demján Sándor Program és a pride is szóba került

A kormány döntött arról is, hogy a Demján Sándor Program a kis és közepes vállalkozások támogatására szánt forrásokat 50 milliárd forinttal megemeli, így összesen 130 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. Ez azt jelenti, hogy összesen 1800 kis és közepes vállalkozás fog részesedni ebből a vissza nem térítendő támogatásból.

„Ez egy úgynevezett »egy plusz egyes támogatás«, ami magyarul azt jelenti, hogy az állam által adott forrásokhoz a kis és közepes vállalkozás is legalább ugyanannyit hozzátesz. Ezt beruházásra, fejlesztésre, digitális-energetikai beruházásokra és fejlesztésekre, illetve kapacitásbővítésekre kell fordítani. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaságban ez a 130 milliárd forint a kis és közepes vállalkozásoknál összesen 260 milliárd forintot mozgat meg. Ennek a kifizetése megkezdődik és néhány hét alatt a magyar állam a teljes összeget ki fogja fizetni”

– részletezte Gulyás Gergely.

A gyermekvédelemre kitérve a tárcavezető egyértelműsítette a kormány álláspontját. Aláhúzta, hogy a magyar kormány a gyermekvédelmi törvénynek érvényt fog szerezni, de kiemelte, hogy ezzel nem a szexuális kisebbségek ellen, hanem a gyermekek védelmében kíván fellépni.

„Az a határozott véleményünk, hogy a pride-ot a gyermekvédelmi törvény keretei között is meg lehet tartani. Ezért is ajánlotta fel a Kincsem Parkot a rendőrség a szervezőknek, de ők akár más helyszínt is választhatnának. A kérdés jelenleg az, hogy a szervezők célja a rendezvény törvényes keretek közötti megtartása vagy pedig a provokáció? Hogyha az előbbi, akkor a hatóságokkal való együttműködésben a gyermekvédelmi törvény érvényesítése mellett is van lehetőség” – mondta el ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely.

Segítséget kap a főváros

A kormány foglalkozott a Fővárosi Önkormányzatnál kialakult pénzügyi helyzettel is. Mint Gulyás Gergely mondta, azt látják a kormányon belül, hogy a főváros egyértelműen vezetői hibák miatt került abba a helyzetbe, amiben most van. A „Karácsony Gergely–Tisza koalíció” kevesebb, mint egy év alatt a saját bevallása szerint is csődbe vitte a várost, a felelősség pedig kizárólag a fővárosi vezetést terheli, a következményeket azonban minden budapesti kénytelen elszenvedni. A kormány készen áll, hogy segítsen, de előtte át kell világítani a fővárost, hogy kiderüljön, miért állhatott elő ez a helyzet. A kormány Latorcai Csabát és Gulyás Gergelyt jelölte ki erre a feladatra.

Latorcai Csaba ezzel kapcsolatban elmondta, hogy

„a kormány készen áll arra, hogy segítsen a budapestieken, segítse a Fővárosi Önkormányzatot. Minden pénzügyi mutató alapján kérdéses, hogy hogyan sikerült gyakorlatilag csődbe vinni az elmúlt egy évben a Karácsony Gergely–Tisza koalíciónak a fővárost.”

Az államtitkár szerint a segítség első lépése mindenképp az kell, hogy legyen, hogy a „Karácsony Gergely–Tisza koalíció” alkosson egy törvényes költségvetést Budapest számára, hiszen a Kúria megállapította, hogy a mostani nem törvényes. Sürgősséggel új költségvetést kell alkotni, és át kell világítani a fővárost, hogy hova kerültek a pénzek. „Hiszen ne feledjük, hogy Tarlós István 214 milliárd forintnyi tartalékkal adta át a fővárost” – tette hozzá.

„A kormány egyébként az elmúlt években is igyekezett folyamatosan segítséget nyújtani a Fővárosi Önkormányzat számára. Több százmilliárd forint értékben hajtottunk végre az elmúlt esztendőkben közfejlesztéseket és csak a fővárosban hasznosuló kis és közepes vállalkozások támogatására nyitva álló kormányzati pályázati lehetőségek is jelen pillanatban több mint 200 milliárd forint állnak nyitva. Tehát azt is nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy az, hogy a fővárosban megvalósul a Fővárosi Önkormányzat helyi iparűzési adó megduplázása, alapvetően a kormányzati támogatásoknak köszönhető”

– húzta alá Latorcai Csaba.

Jelezte azt is az államtitkár, hogy amikor Karácsony Gergely jelezte a kormány számára, hogy bajba kerültek, a kormány mindig segített. Példaként említette, hogy a fővárosi villamosbeszerzésre 54 milliárd forintot biztosít a kormány. Az első, 4,5 milliárd forintos részletet pedig már át is utalták a szállítónak. Továbbra is nyitottak az együttműködésre, de tisztázni kell a helyzetet, hogy hogyan sikerült a fővárosnak ennyire rossz anyagi helyzetbe kerülnie.

Kiemelt kép: Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, Vitályos Eszter kormányszóvivõ és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (b-j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón Budapesten, a Karmelita kolostorban 2025. június 4-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)