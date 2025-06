A weberi koalíció ölelésének ára van, és ezt Magyar Péter fizeti is – mondta Dömötör Csaba

Az Európai Parlamentben konkrét javaslatokat dolgoztak ki annak érdekében, hogy Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét ne lehessen felelősségre vonni – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben szerdán – írja az MTI.

Azzal kapcsolatban, hogy az EP jogi bizottsága előbb napirendjére vette, majd levette Magyar Péter mentelmi joga felfüggesztésének ügyében tervezett meghallgatását, Dömötör Csaba közölte: nem ez az első alkalom. Ez azt jelenti, hogy az eljárás első szakaszáig sem akarnak eljutni, miközben már jó pár olyan mentelmi ügyről szavazott az EP plenáris ülésen is, amelyek jóval később érkeztek az Európai Parlament elé.

Közölte: Magyar Péter azt mondja, hogy itt Brüsszelben csak nevetnek ezen az egész eljáráson, ehhez képest bujdosnak az újságírói kérdések elől a felelős képviselők, sőt kitiltással fenyegetik azokat az újságírókat, akik erről kérdeznek. Sőt – mint kiemelte – konkrét javaslatokat dolgoztak ki annak érdekében, hogy Magyar Pétert ne lehessen felelősségre vonni.

„Ebből is látszik, hogy ha valaki beáll a weberi néppárti nagykoalíciós sorba, akkor minden létező segítséget megkaphat, kampánypénzt, mentelmi jogot, hízelgő szavakat, és amint Kollár Kingától tudjuk, odáig is elmennek, hogy akár gazdasági károkat is okoznak egy országnak, hogyha ettől választási előnyöket remélnek” – fogalmazott. A weberi koalíció ölelésének ára van, és ezt Magyar Péter fizeti is.

„Mi azon leszünk, hogy Magyar Péter még ha fizeti is, Magyarország ne fizesse” – jelentette ki Dömötör Csaba.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Oláh Tamás)