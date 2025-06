Új reptér építésébe kezd a magyar kormány

A belváros és a Ferihegy közötti összeköttetés kidolgozásával együtt építhet új teherforgalmi repülőteret a kormány, amely a nemzetközi áruforgalmat veheti át – jelentette be egy keddi sajtótájékoztatón Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Mandiner szerint.

A tárcavezető arról is beszélt, a kormány megvizsgálta, hogy egyre többen érkeznek repülővel Magyarországra, folyamatosan rekordokat dönt az utasszám. Ahhoz, hogy ezt tovább lehessen növelni, Nagy Márton szerint három dologra van még szükség:

a reptérre vezető gyorsforgalmi út kiszélesítése, a kabinet erre már elkülönítette a forrást;

a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati pályaudvar kötött pályás összekötése, a cél a közvetlen járat, a fejlesztések összértéke körülbelül 1 milliárd euró lenne;

végül, de nem utolsó sorban a harmadik terminál építése, amelynek alapkövét ősszel teszik majd le.

A Nyugati és a ferihegyi reptér közötti vasúti összeköttetés nem párhuzamos sínpárt jelentene, Kőbányától ugyanis ugyanazon a pályán haladna a vonat, illetve bekapcsolódna a Szolnok-Debrecen vonalba is.

„A vasút gyorsabb, zöldebb és kiszámíthatóbb, nincsenek dugók”

– mondta Nagy Márton, aki beszélt a repülőtér áruforgalmának növeléséről is. Kifejtette, Az elmúlt években ez már 12 százalékkal nőtt, tavaly 300 ezer tonna forgalom volt egy évben. Ez nagyobb, mint Bécsben és Münchenben, a régióban tehát ebben a tekintetben Budapest vezető pozícióba került.

„Hogy ott is maradjon, fejlesztenünk kell az üzletágat” – emelte ki, aki arról is beszélt, a kormány felismerte, a fogyasztás nagyon eltolódott az e-kereskedelem irányába, a régióban is innen jutnak el a megrendelt termékek a szomszédos országokba, ezért bővíteni kell a kapacitásokat. Ferihegy azonban erre nem alkalmas, egyrészt mivel az utasszállítók folyamatosan küzdenek a helyekért és az időpontokért, másrészt pedig azért, mert nem non-stop reptér, éjjel repülési tilalom van.

A miniszter szerint ezért van szükség egy új cargo reptérre, amely non-stop üzemel, ezért nem lehet lakóhely közelében.

Jelenleg 5-6 helyszínben és koncesszióban gondolkodik a kormány, a következő hetekben készül el a brossúra és ez alapján keresik majd a befektetőket. Kérdésként merül fel, hogy mindezt a MÁV vajon hogy bírja majd? Nagy Márton szerint, a terhelés elosztása szintén a tervezés feladata, így merült fel, hogy például egy szolnoki, vagy debreceni vonat megállhat a reptérnél is.

„Kvázi egy kis kitérő lesz ez majd a vonatoknak”

– nyilatkozta a miniszter a Mandinernek.

Kiemelt kép: A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)