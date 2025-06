Szijjártó Péter bejelentette: a Siemens Energy Magyarországra helyezi a nukleáris irányítástechnikai részlegét

A Siemens Energy Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét, ami kedvező megoldás hazánk számára, s ekként az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A misztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Paks II. irányítástechnikájának elkészítésére vonatkozó tendert a francia Framatome és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélyei is szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem.

„Áthidaló megoldásként az a Magyarország szempontjából előnyös döntés született, hogy a Siemens a Paks II.-höz kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részleget idehelyezi Budapestre.”

„Ez a folyamat már zajlik is” – tudatta. Szijjártó Péter kifejtette, hogy ez Magyarország számára azért kedvező, mert ezáltal jelentős high-tech ipari kapacitás jön létre hazánkban, és a magyar hatóságoknak kell engedélyezniük a felhasználást. „És a hatáskörrel rendelkező magyar hatóságok ezt az engedélyt megadták, azaz a korábbi német engedély hiányából fakadó problémát sikerült orvosolni magyar hatósági engedéllyel” – hangsúlyozta. „Tehát Paks II. idegrendszerének, vagyis Paks II. irányítástechnikájának létrehozása az eredeti szándék szerint a Framatome és a Siemens együttműködésével így lehetővé vált, azaz az eredeti tervek szerint megvalósulhat” – folytatta.

„Ez azért is jó, mert a világ számos pontján működnek úgy atomerőművek, hogy a primer kör az orosz, az irányítástechnika pedig nyugat-európai, tehát ma egy újabb fontos lépést tettünk Magyarország energiaszuverenitása és a Paks II. beruházás sikere felé”

– mondta.

„Köszönjük a Siemens Energy magyarországi ügyvezető igazgatójának és a Siemens Energy magyarországi munkavállalóinak, mérnökeinek azt a kiváló teljesítményt, amellyel lehetővé tették, hogy részben Made in Hungary lehessen a paksi atomerőmű irányítástechnikája” – fűzte hozzá. A miniszter leszögezte, hogy napjainkban Európa és a világ is folyamatos energiaválsággal néz szembe, és a tengerparttal, illetve jelentősebb kőolaj- vagy földgázmezőkkel nem rendelkező országok helyzete különösen kényes ebből a szempontból.

„Az ilyen, szárazföld által körülzárt államok rá vannak utalva a szomszédok jóindulatára, ami azért nem mindig adott. Ezt Magyarország esetében pontosan tudjuk, mivel Ukrajna az elmúlt időszakban számos olyan döntést hozott, amely döntésekkel Magyarország energiaellátásának a biztonságát tette kockára vagy legalábbis nehezítette meg” – fogalmazott. Fontos feladatnak nevezte ezért, hogy hazánk az általa felhasznált energia minél nagyobb részét maga tudja előállítani, ami viszont szavai szerint jelenleg csakis atomerőművekkel lehetséges.

„Ezért az új paksi atomerőművi blokkok építése a magyar energiabiztonság garanciáját jelentik, s a Paks II. jelenti a garanciát arra, hogy továbbra is a magyar családok fizessék hosszú távon is a legalacsonyabb rezsiköltségeket Európában”

– mondta.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)