Ma éjjel érdemes az eget figyelni! Erős napkitörés hozhat sarki fényt hazánkba

Szombat hajnalban egy jelentős napkitörés indult a Föld felé, amely szombat délután komoly, G4-es erősségű geomágneses vihart okoz. A jelenség hatással lehet a távközlésre és műholdas rendszerekre, ugyanakkor sarki fény megfigyelésére is esély nyílik hazánkban – írja az idokep.hu .

A napkitörés magyar idő szerint 2:05 perckor történt a Nap 4100-as számú aktív napfolt régiójában. A kitörés erőssége elérte az M8.2-es szintet, és az ebből származó napszél közvetlenül a Föld felé tart. A SpaceWeatherLive adatai szerint a geomágneses zavar szombat délután éri el bolygónkat, G4-es erősségű vihart okozva.

Egy ilyen szintű geomágneses aktivitás már érezhető hatással lehet a földi technológiára.

Megzavarhatja a távközlési berendezések, valamint a műholdas navigáció működését. A légiforgalom, a kommunikációs rendszerek és bizonyos elektromos hálózatok érzékenyen reagálhatnak az ilyen jelenségekre.

A jelenség ugyanakkor pozitív hozadékkal is járhat: az előrejelzések szerint a KP-index értéke a következő időszakban 7 és 8 között alakul, ami ideális feltételeket teremt a sarki fény (aurora borealis) megfigyelésére. A látványos égi jelenség Magyarországról is látható lehet, akár szabad szemmel is – különösen, ha az északi égboltra figyelünk sötétedés után.

Az időjárási kilátások is kedveznek az észlelésnek: a délutáni záporok és zivatarok estére elcsendesednek, és az ország nagy részén csupán fátyolfelhők zavarhatják a kilátást. Érdemes tehát figyelni az északi horizontot – különösen azoknak, akik még sosem látták a sarki fényt hazai égbolton

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)