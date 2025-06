Kilövik a fertőző rókákat Siófok-Sóstó belterületi részén

Kilövik Siófok-Sóstó belterületi részén az emberre is veszélyes parazitákat terjesztő ragadozókat az illetékes vadásztársaság szakemberei.

A belterületen lévő vörös róka faj, valamint az aranysakál veszélyes, halálos betegséget terjeszthet – írja a Sonline.hu.

Az apró, mindössze 2-4 milliméter hosszú galandféreg már emberéletet is követelt Somogy vármegyében.

A Sonline információi szerint néhány évvel ezelőtt két ember is meghalt ebben a betegségben Kaposváron.

Somogy vármegye egyes részei az ország legfertőzöttebb területei közé tartoznak.

Hazánkban napjainkig 45 betegben diagnosztizálták alveoláris echnicoccosis-t vagyis a humán galandférgességet.

A betegség terjesztése többek között a vörös róka fajhoz köthető.

29 páciens az elmúlt 5 évben került be az ellátórendszerbe, 4 beteg pedig elhunyt.

Külső-Somogy Balatonhoz közeli területe, valamint a Drávasík olyan járványtani forrópont, ahol a ragadozók echinococcus-fertőzöttsége kiemelkedik a Dél-Dunántúlra jellemző átlagból – írta tanulmányában a MATE Kaposvári Campus „Egy Egészség” Munkacsoportja.

„Nincs helye se a rókának, se a sakálnak lakott területen.

Az alveoláris echnicoccosis egy élet végéig tartó, gyógyíthatatlan betegség, amely előbb vagy utóbb halálhoz vezet.

Nagyjából 25–30 éve jelent meg Magyarországon északról, a Duna-Ipoly felől” – mondta el Sugár László István, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának professor emeritusa a Somogy vármyegyei hírportálnak.

A professzor szerint a rókák és az aranysakálok veszélyesek, mivel fertőzött pocokféléket fogyasztanak, így hordozóivá válnak a kórokozónak.

„Megvan az esélye, hogy valaki erdei gombaszedés közben, vagy akár a saját kertjében fertőződik meg – például mosatlan gombával, szamócával vagy más terménnyel. A peték a növény felületén megtapadva jutnak a szervezetbe, és ott májelváltozást okoznak, amit sokszor csak későn vesznek észre”– mondta a professzor.

A parazita végleges gazdái kutyafélék,

így a róka, az aranysakál vagy éppen maga a kutya. Ezekben a fajokban a vékonybélben élnek a kifejlett férgek, amelyek petéi a gazda bélsarával kerülnek a környezetbe. A peték a környezeti hatásokkal szemben viszonylag ellenállóak. Fagytűrőek, a telet is átvészelik, viszont a 20 fok fölötti hőmérsékleten csak egy-két napig élnek a peték, ha kikerülnek az ürülékkel.

Fejlődési ciklusához egy másik gazda, az ún. köztigazda is szükséges. A köztigazda szerepét pockok töltik be. A petékkel szennyezett mosatlan zöldségek, gyümölcsök elfogyasztásával az ember is képes megfertőződni. Ilyenkor

rosszindulatú daganatra emlékeztető elváltozás alakul ki az ember májában,

mely lassan fejlődve, évek alatt vezet májelégtelenséghez, illetve gyógykezelés hiányában a beteg halálához.

Kiemelt kép: Vörös róka (Vulpes vulpes) a Pest vármegyei Csobánka környékén 2025. május 18-án. (Fotó: MTI/Kovács Attila)