Vasárnaptól kártérítést kaphat, ha késik a járata – korszakváltás jön, megújul a MÁV szolgáltatása

Jelentős fejlesztésekbe kezdett a MÁV: elindul a késési biztosítás, bővül az új mobilalkalmazás funkciólistája, és megkezdődött a járműállomány korszerűsítése is. Mindez azért, hogy a tömegközlekedés ne csak olcsóbb, hanem kényelmesebb és kiszámíthatóbb is legyen az utasok számára.

Lázár János építési és közlekedési miniszter (j) és Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Közlekedési infó címmel tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Jelentős fejlesztésekkel vág neki a nyárnak a MÁV-csoport: június elsejétől elindul a késési biztosítás, megérkezett a MÁV+ alkalmazás legfrissebb verzója, több tucat vasúti kocsit felújítottak, és már nyáron megkezdődik az új autóbuszok forgalomba állása is. A korszerűsítések célja: kényelmesebb, kiszámíthatóbb és olcsóbb tömegközlekedést biztosítani országszerte.

Mint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgató közösségi oldalán írta, vasárnap „élesedik” a 10 miniszteri vállalás egyik legfontosabb pontja:

„Nincsenek apróbetűs részek: a késési biztosítás alapján 20 perc késés után a jegyár 50%-a visszajár minden utasunknak – akár vonattal, akár busszal utazott, akár digitális, akár papír alapú jegye volt, akár az applikációban vásárolta, akár egy pénztárban. Akár a mi hibánkból történt a késés, akár nem. ”

Késési biztosítás: visszajár a viteldíj

Júnuís 1-jétől minden utasnak jár kártérítés, ha a vonata vagy helyközi busza legalább 20 percet késett. Online jegyvásárlás esetén az összeget automatikusan utalják vissza, jegyautomatás vagy pénztári jegy esetén az érkezési állomás pénztárában jár vissza a díj. Bérletes utasoknál havi szinten vizsgálják a késéseket: ha ötször 20 percet meghaladják, a következő havi bérlet 10%-kal olcsóbb lesz. A napijeggyel utazóknak már egyetlen késés után is jár a kedvezmény.

Ehhez kapcsolódik a MÁV+ mobilalkalmazás frissítése is, amely a késési biztosítás menüpontjaival egészült ki. A MÁV szerint az alkalmazás az egyik legkényelmesebb módja a kártérítések érvényesítésének. A jegyvásárlás mellett már a kombinált, busz-vonat utazásokat is egyetlen menetjegy formájában lehet megváltani az applikációval. ”

„A jegy digitálisan bemutatható az applikációban, de igény szerint nyomtatható is lesz, mostantól a buszjegy is kinyomtatható”

– emelte ki Hegyi Zsolt, a MÁV-Csoport vezérigazgatója.

Az alkalmazás bővítése nem áll meg: a nyár folyamán érkezik a klímás járatokkal való útvonaltervezés lehetősége is. A jövőben városi közlekedési termékek, valamint nemzetközi ajánlatok is elérhetővé válnak a rendszerben.

Felújítják a vasúti kocsikat

A MÁV emellett a járműpark korszerűsítésére is nagy hangsúly fektet: idén 100 vasúti kocsit újítanak fel, többségüket az InterCity flottából. Ezek közül már 86 el is készült. Közben megkezdődött 70 új mozdony beszerzése is: előbb villany-, majd dízelmozdonyokat állítanak forgalomba.

A Volánbusz flottája is megújul:

„Az első ötszáz darab már az idén megérkezik, míg a második ötszáz majd jövőre. Az első 131 darab modern jármű pedig még a nyáron megérkezik”

– emelte ki Lázár János miniszter.

Korszerű tájékoztatás, valós idejű információk

A vasútállomások és járművek utastájékoztatási rendszerét is korszerűsítik. 2800 készülékből már több mint 200-at alkalmassá tettek rendkívüli helyzetek gyors és hatékony kommunikációjára. Emellett naponta 300 vonaton mintegy 160 fős tisztasági személyzet dolgozik az IC-k fedélzetén a Tiszta IC-program keretében, amely „indulástól érkezésig takarítást biztosít”.

„A legfontosabb cél az volt, hogy olcsóbb legyen az embereknek a tömegközlekedés, amely az új tarifarendszer bevezetésével meg is valósult. Azonban ezután azt kell, hogy elérjék, hogy jobb is legyen a tömegközlekedés”

– fogalmazott korábban Lázár János.

A pályakarbantartás terén is töretlen a figyelem: a MÁV folyamatosan monitorozza a vasúti pályák állapotát, az eredmények alapján pedig szakmai döntésekkel biztosítják a biztonságos közlekedést.

A fejlesztések komplex rendszerében tehát nemcsak a digitális szolgáltatások bővülnek, hanem a mindennapi közlekedés minősége is jelentősen javulhat, ami hosszú távon versenyképes alternatívává teheti a közösségi közlekedést Magyarországon.

A kiemelt kép illusztráció: Hegyi Zsolt, a MÁV-Start Zrt. szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettese az EMMA utazástervezőjének bemutatóján (Fotó: MTI/Purger Tamás)