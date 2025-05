Lázár János: Lappangó polgárháborúról beszéltek Kiskunhalason, de a feszültség Brüsszelből érkezik

Egyre nagyobb a társadalmi és politikai feszültség – erről számolt be Lázár János a kiskunhalasi lakossági fórum után. A tárcavezető szerint egyre többen érzik úgy, hogy a háború árnyéka vetül Magyarországra is, és a lakosság körében is megjelent a „lappangó polgárháború” kifejezés. A politikus szerint sokan attól tartanak, hogy Brüsszel háborúba sodorná az országot, míg a kormány ezt minden eszközzel megakadályozná.

Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken Kiskunhalason tartott fórumot, amely a tízedik állomása volt az országjáró Lázárinfó-sorozatnak. A mintegy háromórás eseményt követően a tárcavezető munkatársával közösen értékelte a lakosság részéről elhangzott véleményeket és kérdéseket. A miniszter szerint három hangulat volt érzékelhető a fórumon: a támogató, a kritikus, valamint egy harmadik, amely bár a kormányzati munkát alapvetően támogatja, mégis határozott figyelmeztetést fogalmaz meg. Reels videójában elmondta, megjelentek azok, akik szerint a jelenlegi politikai irány jó, de sokkal határozottabb, fegyelmezettebb kormányzásra van szükség. A fórumon külföldi – belga – résztvevők is részt vettek, akik Lázár szerint „nem tudják, mi volna a jó, hova tudnának jól szavazni”. Lappangó polgárháborús állapotok? A miniszter ezután a hangulat súlyosabb eleméről is beszélt. Úgy fogalmazott, hogy Kiskunhalason az emberek egy része már lappangó polgárháborúról és hidegháborús állapotokról beszél, amely nemcsak politikai pártok, de magyar emberek között is érzékelhető. –Azt látják, hogy nagy a feszültség, és ez nem tetszik nekik – mondta Lázár, hozzátéve: a jelen lévők is jelezték, hogy számukra túl sok a politikai feszültség, amit egyre nehezebben viselnek. A politikus ezt követően saját közösségi oldalán is reagált a fórumon elhangzottakra. Bejegyzésében így fogalmazott: „Kiskunhalason érzik a feszültséget, és attól tartanak, hogy egy polgárháború lappang Magyarországon. Ez a feszültség onnan ered, hogy Brüsszel pénzt, paripát, fegyvert, fiatal magyarokat küldene a háborúba, felgyorsítaná Ukrajna EU-s csatlakozását, és elvágna bennünket az olcsó orosz energiától. Ezt a Tisza Párt végrehajtaná, ameddig mi minden eszközzel megakadályoznánk. Az aggodalmat megértem, a kritikát meghallgatom, de minden esetben válaszolok!” A fórum kapcsán Lázár kiemelte: sokan érdeklődtek, kérdeztek, keresték a biztos kapaszkodót a közelgő választások előtt. Mint mondta, reméli, hogy válaszaival tudott segítséget nyújtani a döntések meghozatalához. A sorozat következő állomása Mezőtúron lesz. A miniszter minden érdeklődőt arra buzdított, hogy éljen a lehetőséggel, és jöjjön el, ha kérdése van – „bármivel és bármennyit hajlandó vagyok beszélgetni” – tette hozzá.