A Moody’s nemzetközi hitelminősítő szerint továbbra is érdemes Magyarországba fektetni

A Moody’s ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását, és a többi hitelminősítőhöz hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel szombatra virradó éjszaka.

A közlemény szerint a magyar gazdaság biztos alapokon áll: a foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. A reálbérek több mint 1,5 éve dinamikusan emelkednek és a hazai turizmus a 2024-es rekordteljesítményét követően 2025-ben újabb rekordévet zárhat. A nemzetközi bizalmat rendre visszaigazolják a kötvénykibocsátások, legutóbb az MFB nemzetközi kötvénykibocsátás keretében, kiemelkedő érdeklődés és rendkívül kedvező 4,375 százalékos kamat mellett vont be 1 milliárd euró összegű forrást.

A kormány Magyarország forrásait a családok és a hazai kkv-k támogatására fordítja, valamint azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el és a hitelminősítői kilátást a jelenlegi negatívról stabilra javítsa.

Mindezek elérése érdekében Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre és határozottan fellépünk az indokolatlan áremelésekkel szemben. Az árrés csökkentést kiterjesztettük a nem élelmiszer termékekre is, ettől azt várjuk, hogy a családok fogyasztása tovább növekszik – olvasható az NGM közleményében.

A lakossági fogyasztás bővülése rövidtávon fokozza a GDP növekedést, de ahhoz, hogy az hosszútávon is fenntartható legyen a beruházások dinamizálására is szükség van. A beruházások fellendítése érdekében a 100 új gyár programot 150-re bővítjük, a 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv keretében pedig kiemelten támogatjuk a hazai kkv-kat. A Demján Sándor Program több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással, ezen belül vissza nem térítendő támogatásokkal, kedvezményes hitelekkel és egy 100 milliárdos tőkeprogrammal segíti a vállalkozások méretugrását és termelékenységük javulását. A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programra 1885 vállalkozás 136,3 milliárd forint értékben nyújtott be támogatási kérelmet technológiaváltására irányuló beruházásaihoz. Ezért a kormány a program 48 milliárd forintos forráskeretét 130 milliárdra emelte, így 450 helyett közel 1800 vállalkozás beruházásának megvalósítását teszi lehetővé – ismerteti a szaktárca közleménye.

