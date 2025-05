Vitézy Dávid: Példátlan válsághelyzetbe jutott Budapest

Példátlan válsághelyzetbe jutott Budapest, ha valamikor, a főváros mai anyagi helyzetében kellene összefogni, egyeztetni, megoldásokat keresni – írta Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője csütörtökön, Facebook-oldalán.

A politikus bejegyzésében azt írta, csődközelben van a fővárosi költségvetés a túlzott kormányzati adóelvonások miatt, a költségvetés főszámait a Kúria megsemmisítette, november óta nem jelölt helyettest a főpolgármester, ezért a Városháza törvénytelenül működik.

„A BKV-körüli botrányok nyomán lemondott a cég vezérigazgatója, ma pedig a BKK vezérigazgatója távozott.”

„Nincsenek igazgatóságok, nem működnek a felügyelőbizottságok, elutasította a közgyűlés a cégek beszámolóit. Totális működési és pénzügyi válság alakult ki a fővárosban, illetve bizalmi válság a főpolgármester és a közgyűlés között”

– elemezte Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője bejegyzésében kifejtette véleményét Walter Katalin lemondásáról is. Elsősorban megköszönte a BKK élén végzett munkáját, majd hozzátette: sok vitájuk ellenére elismeri, hogy a „2019-20 körüli igen zavaros időszak után a vezérigazgatói működése kétségtelenül hozott stabilitást a BKK irányításába”.

„A BKV körüli korrupciós ügyek azonban végül áttételesen őt is elsodorták. A szakbizottság hétfői ülésén, amikor a közlekedési cégek éves beszámolóját tárgyaltuk, Walter Katalin ugyanis a kérdésemre elismerte, hogy az általa vezetett BKK tulajdonosi joggyakorlóként szintén jóváhagyta a büntetőügyekben érintett, a BKV informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó szerződés öt évvel való meghosszabbítását” – írta Vitézy Dávid.

Hozzátette: Walter Katalin azt is elmondta, hogy „eredetileg nem akartak így tenni, de a BKV végül kényszerhelyzetbe hozta őket, és azt is, hogy a beígért és Karácsony által mostanság is hivatkozott volumen- és árcsökkentés valójában nem történt meg”. A BKK vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a BKK a BKV-nak erre a mulasztására már tavaly novemberben felhívta a városvezetés figyelmét, eredménytelenül – jegyezte meg Vitézy Dávid.

A politikus szerint most Budapest érdeke az első, nem a vitáik. „A Fővárosi Közgyűlésben 70 százalékos többségben vagyunk azok, akik nem értenek egyet a kormány Budapestet pénzügyileg büntető és Lázár János budapesti fejlesztéseket leállító politikájával” – tette hozzá.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint ha valamikor, akkor a főváros mai anyagi helyzetében kellene összefogni, egyeztetni, megoldásokat keresni. Jelezte: csütörtök délelőtt kezdeményezte Karácsony Gergely főpolgármesternél, hogy igyekezzenek „közösen érdemi politikai választ adni a város csődhelyzetére, levágni a korrupció csápjait, és megoldani a közlekedési cégek vezetési válságát”.

„Választ nem kaptam, helyette Karácsony Gergely megint csak a rám szórt átkokkal, hazug személyeskedéssel és vádaskodással válaszolt a mai sajtótájékoztatóján”

– jegyezte meg a csütörtökön történtekről.

Mint írta, szerdán a Fővárosi Közgyűlés ülésén a BKV korrupciós ügyei miatt már „csak három képviselő szavazott a főpolgármester mellett a cég éves beszámolójánál, 29 képviselő, a Demokratikus Koalíciót, a Tisza Pártot, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot és a Podmaniczky Mozgalmat is beleértve megvonta a bizalmát az eddigi működéstől”.

„A dacos sértődöttség helyett ideje lenne végre együttműködést keresnie Karácsony Gergelynek a főváros sikeres működésében érdekelt közgyűlési frakciókkal.”

„Az ettől való elzárkózással, a szocialista korrupció mindenáron való takargatásával, és az ebből eredő személyeskedő vitákkal, hazug vádaskodásokkal a főpolgármester ugyanis csak kiszolgáltatja a várost a kormány kénye-kedvének. Ezt így nem lehet folytatni, erre rámegy Budapest” – írta a politikus.