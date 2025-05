Hamis euróval akarta lóvá tenni a lóeladót, de lebukott a pitvarosi férfi

Pénzhamisítás bűntette miatt kezdeményezte a Gyulai Járási Ügyészség egy 37 éves büntetett előéletű, többszörös és különös visszaesőnek minősülő pitvarosi férfi letartóztatását, aki hamis 200 eurós bankjegyekkel fizetett ki egy lovat – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi és két társa március 8-án Romániában, Grániceri településen haladtak át autóval, amikor a település határában megláttak egy román férfit, amint a lovával éppen földmunkát végzett. A terhelt beszélgetést kezdeményezett és ajánlatot tett, hogy megveszi a 10 éves, fekete színű, muraközi csődört.

Megegyeztek abban, hogy a sértett áthozza a megvásárolt lovat Magyarországra, és a terhelt akkor fizeti ki a vételárat. A terhelt Elek határában az állat vételáraként 200 eurós címletekben összesen 3600 eurót adott át a sértettnek.

Az átadott bankjegyek azonban hamisak voltak, és erről a terhelt is tudomással bírt, annál is inkább, mivel a nyomozó hatóság a lakóhelyén nagy mennyiségű hamis euró bankjegyeket foglalt le – írták.

Közölték azt is, hogy megalapozottan tartani lehetett a férfi szökésétől, elrejtőzésétől, de attól is, hogy a még le nem foglalt tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével vagy elrejtésével, illetve a még ki nem hallgatott tanúk és bűntársak jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével a bizonyítás eredményét veszélyeztetné. A terhelt előéletére figyelemmel a bűnismétlés veszélye is fennállt – tették hozzá.

A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója, egyetértve a járási ügyészség indítványával, egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mohai Balázs)