Figyelmeztetnek a szakszervezetek: sztrájk jöhet Budapesten, ha a BKK-n spórolna a főváros

Karácsony Gergely főpolgármester szerint működésképtelenné válhat Budapest, miután az államkincstár 10 milliárd forintot vont le a főváros számlájáról. A likviditás megőrzése érdekében több fővárosi cég kifizetéseit is leállították, valamint a közösségi közlekedés leépítése is szóba került. A szakszervezetek szerint rendkívül súlyos következményekkel járna, ha a Budapesti Közlekedési Központ nál csökkentenék a kapacitásokat. Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke kijelentette, hogy szükség esetén a sztrájktól sem zárkóznak el.

Mint írtuk, Karácsony Gergely csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy működésképtelenné válhat a főváros, miután a Magyar Államkincstár több mint 10 milliárd forintot emelt le Budapest folyószámlájáról. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás beszedése törvénytelen volt, mivel kedden nyújtották be a bíróságnak az azonnali jogvédelem iránti kérelmet.

Megjegyezte, hogy a likviditás megőrzése érdekében leállította a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. kifizetéseit. „Fel kell készülniük arra az esetre is, ha nem kapnák meg az azonnali jogvédelmet, ezért a BKK munkatársai vészforgatókönyvet is készítenek” – jelentette ki Karácsony Gergely. Hozzátette, hogy az azonnali jogvédelem mellett ideiglenes intézkedési kérelmet is benyújtanak, hogy a bíróság visszautaltassa a 10 milliárd forintot.

A bejelentésre Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is reagált. Azt írta: a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie, Budapest ezt nem tette meg, ezért az inkasszót jogosan alkalmazták.

A csődközeli állapot miatt a közösségi közlekedés leépítésének lehetősége is felmerült, ám a szakszervezetek határozottan tiltakoznak az ötlet ellen. Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke a hvg-nek úgy nyilatkozott, hogy vizsgálják, milyen „kemény eszközökkel” tudják felhívni a politikusok figyelmét a válság súlyosságára.

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke szerint már a sztrájk lehetősége is felmerült, de a jogszerű formájához további vizsgálatok szükségesek.