Eladó a misztikus kékestetői torony, közel egymilliárd forintba kerül az egykori kilátó

Az egykori kékestetői televíziós adótorony 980 millió forintért cserélhet gazdát.

Érdekes hirdetést szúrt ki az Ingatlan.com ajánlatai között a Hely.hu oldal. A 3942 négyzetméteres, az ingatlanos portál kategóriabesorolása szerint különleges terület 980 millióért vásárolható meg.

A hirdető viszont nemcsak az vásárlást ajánlja fel, hanem közös üzemeltetési, befektetési lehetőséget is üzlettársként. A hirdetési szöveg szerint

az épületben teljes körű felújítással egy különleges turisztikai attrakciót hozhatnának létre, például misztikus torony vagy pokoli torony néven.

A portál felidézte, hogy a Kékes megmászása, a pihenés, a kirándulás az ország legmagasabb csúcsán már a 19. században is vonzó lehetőségnek számított a turisták körében.

A Kékes első kilátójáról már 1897-ben írt a Mátrai Kalauzban Hanák Kolos, akit a mátrai turizmus egyik megteremtőjének tartottak. Ezt

a fából készült, 20 méter magas kilátót 1888-ban építették, és Vass József népjóléti miniszterről nevezték el Vass-kilátónak.

Sokáig ez volt az egyetlen pont, ahonnan meg lehetett csodálni a lenyűgöző panorámát. A torony 1926-ban egy menedékkunyhóval is bővült, viszont

1938-ban a kilátót életveszélyessé nyilvánították és bezárták. A második világháború idején végleg elbontott épületeket jó ideig nem is pótolták, így még a 60-as évek elején sem volt a híres Kékesen működő kilátó.

A hirdetésben szereplő kilátót 1958-ban építtette a Távközlési Kutatóintézet, és a 60-as években tv-állomásként működött. Akkoriban a nyolcemeletes toronyból körül lehetett nézni, ha a látogató beszerzett egy külön engedélyt.

A létesítmény később adótorony helyett szállóként működött tovább, a tv-s funkció pedig átköltözött a szomszédba, az 1981-ben megépült ma is ismert tv-toronyba, ahol végre a kilátófunkció is méltó helyet kapott, amelyet a külföldi turisták is kedveltek.

Talán hotelként ma már nem elégítene ki minden igényt az adótoronyból ikonikus hotellé változtatott kőóriás, ám egyedi megjelenésével egészen biztosan megdobogtatja majd egy vállalkozó kedvű vásárló szívét.

