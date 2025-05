Még Jámbor András is arra kéri Ilaria Salist, hogy ne jöjjön Magyarországra a pride miatt

Jármbor András független országgyűlési képviselő éles hangvételű nyílt levélben kérte Ilaria Salis tavaly megválasztott európai parlamenti képviselőt, aki a 2023-as, brutális budapesti antifa támadássorozat vádlottja, hogy ne vegyen részt a Budapest Pride-on. Jármbor szerint Salis jelenléte nem hogy nem segítené, inkább ártana a magyarországi baloldali és LMBTQ közösségek ügyének.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, két éve Magyarországot egy brutális, előre megfontolt erőszakhullám rázta meg. Ilaria Salis és antifa társai Budapest utcáin ártatlan járókelőkre támadtak, brutálisan összeverve őket, néhányukat szinte élettelen állapotban hagyva hátra. A magyar hatóságok gyorsan cselekedtek, letartóztatták Salist, és szervezett támadással vádolták meg.

Jámbor András arra a hírre, hogy Ilaria Salis Magyarországra akar látogatni, Facebook-oldalán azt írta: nem érte meglepetésként, hogy a korábban Magyarországon fogva tartott Ilaria Salis bejelentette, mentelmi jogára hivatkozva részt kíván venni a június 28-i Budapest Pride-on – hiszen EP-képviselővé választása óta kénytelen figyelemmel kísérni az olasz politikus tevékenységét. Kiemelte, hogy mélyen megdöbbentette, amikor Salis és párttársai az Európai Parlamentben a Bella Ciao-t énekelve „lájkokat zsebeltek be” Magyarország helyzetén élcelődve, miközben – véleménye szerint – semmit sem tudnak az ország valódi problémáiról.

Jámbor hangsúlyozta: bár az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, sem Salistól, sem a nyugati baloldaltól nem hallott elítélő szavakat az ellen a politikai indíttatású erőszakhullám ellen, amely során embereket vertek meg Budapesten.

Felidézte: őt is politikai támadások érték az ügy kapcsán, és olyan aktivistát is letartóztattak, akit később teljesen felmentettek – bocsánatkérés nélkül. „Salis nem tudja, és a nyugati identitáspolitikai baloldalt nem is érdekli, hogy azóta is tart a rágalomhadjárat” – fogalmazott Jármbor. Úgy véli, Salis kizárólag saját népszerűségének növelése céljából akar Magyarországra látogatni, és egyéni kiállását fontosabbnak tartja a hazai közösségek valódi érdekeinél.

Jármbor szerint Salis mára kényelmes életet élő EP-képviselő, aki nem lenne politikai pozícióban, ha Nyugat-Európában nem állították be volna „antifasiszta hősként”. Zárásként üzenetét így foglalta össze:

„Ön itt és most Magyarországnak és a hazai baloldali közösségnek csak ártani tud. Kérem, ne ártson többet ennek az országnak!”

Kiemelt kép: Ilaria Salis olasz európai parlamenti képviselő a júniusi választások eredményeképpen létrejövő EP alakuló ülésén Strasbourgban 2024. július 16-án (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)