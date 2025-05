Lemondott a BKK vezérigazgatója, Walter Katalin

Lemondott Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója – értesült az Index . Nem sokkal később eljutott hozzájuk Walter Katalin felmondólevele is, amelyben a vezető részletesen megindokolta a döntést.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerdán a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a fővárosi önkormányzatra, a Főpolgármesteri Hivatalra, valamint a főváros gazdasági társaságaira és költségvetési intézményeire kiterjedő átláthatósági rendeletet, továbbá új vezérigazgatói pályázatot hirdetnek a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK) és a BKV Zrt-nél is. Ennek értelmében a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítaná a Fővárosi Közgyűlés, és arra kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy változatlan tartalommal, harmincnapos határidővel hirdesse meg újra a pályázatot.

A döntést a BKV-nál kialakult vezetési válság és korrupciógyanús szerződések indokolják. A képviselők szerint a főpolgármester korábban szabálytalanul gyakorolta két ülés közötti jogköreit Bolla Tibor vezérigazgató felmentésével és Takács Péter kinevezésével. A közgyűlés egyúttal átfogó átvilágítást kér a BKV vezetéséről, gazdálkodásáról, közbeszerzéseiről és a 2015 után kötött informatikai és takarítási szerződésekről.

Walter Katalin 4 év után felmondott

Az Index ezt követően, csütörtökön írt arról, hogy

információk szerint Walter Katalin távozott a BKK éléről, noha eddig arra készült, hogy egy újabb ciklusra pályázik a vezérigazgatói posztján.

Walter Katalin 2021 óta irányította a Budapesti Közlekedési Központot (BKK). 2020 és 2023 között minden évben a legbefolyásosabb magyar nők között szerepelt a Forbes magazinban, ráadásul egyre előkelőbb helyen. 2023-ban az európai közlekedési szövetség, az EMTA elnökévé választották.

Karrierjét a McKinsey tanácsadó cégnél kezdte Frankfurtban, majd 2001-ben doktori címet szerzett. Később Budapesten folytatta munkáját, ahol már 29 évesen partner lett, később pedig a McKinsey budapesti irodáját is vezette. A tanácsadói szektort elhagyva több magas szintű pozíciót is betöltött: dolgozott Bajnai Gordon kabinetfőnökeként, vezette az Erste-Citibank integrációját, szerepet vállalt az Allianz és a CEU munkájában, majd a Budapesti Városüzemeltetési Holding élére került.

A BKK élén számos jelentős fejlesztést irányított: megújította a MOL Bubi közbringarendszert, elindította a BudapestGO applikációt, felújíttatta a Blaha Lujza teret és a Lánchidat, átadta a teljesen korszerűsített M3-as metróvonalat, valamint bevezette a bankkártyás jegyvásárlási rendszert.

Közéleti szerepvállalása is aktív: korábban a UNICEF kuratóriumi elnöke volt, támogatja a Világszép Alapítványt, és több civil szervezet munkáját segíti. Öt nyelven beszél, kétgyermekes édesanya, 1998 óta házas – derül ki a BKK hivatalos oldaláról, ahol részletezték az életrajzát.

Megjelent a felmondólevele is: nemcsak a botrányok állnak a háttérben

Az Index cikke után a BKK eljuttatta szerkesztőségükhöz Walter Katalin felmondó levelét, amelyben a vezérigazgató egyrészt hangsúlyozta eddigi eredményeit, de azt is írta, hogy a szerdai közgyűlési határozat is befolyásolta a döntéshozatalban.

„Bármilyen transzparens és objektív pályázatnak, megmérettetésnek bátrán álltam elébe. Hittem abban, hogy Budapesten az eredmények és a kvalifikáció számítanak – ahogy egyébként ez a pályázati kiírásban is szerepelt […]. Sajnos mostanra minden illúzió szertefoszlott: a tegnapi közgyűlésen nemhogy döntés vagy javaslattétel, de még a pályázati felhívásban egyértelműen leírt személyes meghallgatás sem történt meg, miközben a felhívás szerinti elbírálási határidő május 30. volt.”

Walter Katalin súlyos vádakat fogalmazott meg a kiválasztási folyamattal kapcsolatban is: „Információhoz kizárólag a sajtóból, social média posztokból vagy folyosói pletykákból jutottam. Az eljárásrend kiszámíthatatlan lett, a kiválasztási folyamat diszkriminatív módon eltér egyes cégek esetében.”

Konkrét példákat is említett, köztük azt, hogy a „BFVK-nál két alkalmasnak ítélt jelentkező esetében meghallgatták a jelölteket, sőt javaslatot is tettek, a BKK-nál ugyanerre hivatkozva még a meghallgatásokra se került sor. Végül pedig a tegnapi közgyűlésen a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, valamint új pályázat kiírásáról döntöttek”.

A távozó vezérigazgató arról is beszámolt, hogy már más lehetőségeket is mérlegelt: „Piaci profizmust várnak el a jelentkezőktől, miközben kiírói oldalról a minimálisan elvárható feltételek sem teljesülnek. Egész szakmai pályafutásom alatt (legyen az a világ egyik vezető tanácsadó cége, multinacionális pénzügyi vállalatok vagy éppen a CEU) végig a partneri együttműködésben és a felhatalmazó vezetői attitűdben hittem és így is dolgoztam, ilyen kultúrát építettem a BKK-nál is” – fogalmazott. Végül így indokolta döntését:

„A folyamatos finanszírozási krízis és a szakmai munkát végtelenül megnehezítő állandó politikai adok-kapok ellenére azért tartottam ki eddig, mert hittem abban, hogy május végéig pont kerül a folyamat végére. Ennek megfelelően folytattam teljes erőbedobással a munkát.”

Lemondólevelének végén Walter Katalin biztosította utódját a zökkenőmentes átadásról: „Természetesen ugyanazzal az energiával dolgozom tovább, ahogy tettem ezt az elmúlt több mint öt évben, és biztosítom a zökkenőmentes átadás-átvétel folyamatát. Egyúttal kívánom, hogy találják meg azt a vezérigazgatót, aki képes ezen keretek között eredményesen dolgozni Budapestért”.

Kiemelt kép: Walter Katalin, a BKK volt vezérigazgatója beszél a trolibuszhálózat fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón a Budapesti Közlekedési Központban 2024. június 5-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)